Allerta caldo: bollettini del Centro di Competenza per la prevenzione degli effetti sulla salute

BARI - Il Centro di Competenza Nazionale Prevenzione degli effetti del Caldo sulla Salute del Dipartimento della Protezione Civile ha inviato ai referenti del Centro di riferimento locale della nostra città i bollettini relativi al sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute pubblica.Per i giorni 26 e 27 agosto, è stata confermata una previsione di LIVELLO 2, che prevede l'allerta dei servizi sociali e sanitari a causa delle temperature elevate e delle condizioni meteorologiche che potrebbero influire negativamente sulla salute della popolazione, in particolare su sottogruppi suscettibili come anziani, bambini e persone con patologie croniche.Inoltre, per il 28 agosto, il bollettino prevede un innalzamento dell'allerta a LIVELLO 3, con ondate di calore che potrebbero persistere per tre giorni consecutivi. Questo livello di allerta indica condizioni ad elevato rischio e richiede l'attivazione di ulteriori misure di prevenzione da parte dei servizi sociali e sanitari per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione.Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alle raccomandazioni delle autorità e ad adottare le necessarie misure di protezione durante questi giorni di temperature particolarmente elevate.