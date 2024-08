'La cultura della legalità', la Pro Loco ospita il professor Nicolò Mannino

BISCEGLIE - La Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi di Bisceglie ospiterà giovedì 29 agosto, alle 18:00, la conferenza "Cultura della Legalità: credibili per servire".La relazione sarà curata dal Prof. Nicolò Mannino, Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale” e Interlocutore referente della Pontificia Accademia di Teologia.L'evento è stato organizzato dalla Pro Loco Unpli Bisceglie aps, presieduta da Pierpaolo Sinigaglia, e da Alex Caputo, Presidente dell’APRIC ONG, organizzazione non governativa che ha lo scopo di valorizzare i rapporti tra Istituzioni, Stati e cittadini, e Presidente di Commissione dell'Immagine Pubblica del Rotary Club di Rivolta d'Adda Gerundo.L'evento si avvale del patrocinio della Città di Bisceglie e della collaborazione con il Rotary Club di Bisceglie e di Rivolta d'Adda Gerundo, nonché della Pontifica Accademia di Teologia e dell'Associazione Culturale Premio "Mons. Pompeo Sarnelli" di Bisceglie.L’incontro, inoltre, è stato organizzato con la partnership di "Avviso Pubblico", associazione nata nel 1996 per riunire gli Amministratori pubblici che si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica.Nel corso della serata interverrà don Francesco Ferrante, Cappellano Militare presso Gioia del Colle (Aeronautica militare) del 7° Rgt Bersaglieri di Altamura, 16° Stormo "P.F." di Martina Franca e del 2° Gr.A.I. di Fasano.Modererà gli interventi Lucia Ferrante, Presidente della Commissione Legalità e Cultura dell'Etica del Rotary Puglia e Basilicata D2120.