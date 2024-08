BARI - Le autorità hanno emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su tutta la regione Puglia. L'allerta è valida a partire dalle ore 20:00 del 19 agosto 2024 e per le successive 24 ore.Sono previste precipitazioni che varieranno da isolate a sparse, con possibilità di rovesci o temporali. I quantitativi di pioggia stimati potranno essere da deboli a localmente moderati.Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dagli organi competenti per prevenire eventuali disagi o pericoli legati al maltempo.