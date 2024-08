Allerta ondate di calore: Livello 2 il 27 agosto, Livello 3 per il 28 e 29 agosto

BARI - Il Centro di Competenza Nazionale Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, ha trasmesso i bollettini di allarme per le ondate di calore alla nostra città. Per la giornata del 27 agosto, è previsto un livello di allerta 2, con un’avvertenza per i servizi sociali e sanitari a causa delle temperature elevate che potrebbero avere impatti negativi sulla salute, in particolare per i gruppi di popolazione più vulnerabili.Per i giorni successivi, il 28 e 29 agosto, la previsione sale a LIVELLO 3, che indica condizioni di rischio elevato dovute a ondate di calore persistenti per tre giorni consecutivi. Anche in questo caso, l'allerta è rivolta ai servizi sociali e sanitari, con un invito a prestare particolare attenzione alla popolazione a rischio.