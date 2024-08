Bari, 'Ah smetti sedia di esser così sedia!': esposizione d’arte e design contemporaneo a cura di Revela nella chiesa di San Martino

BARI - Revela, progetto di ricerca fondato dal designer Michelangelo Bove e dall'architetta Rossella Conversano per promuovere l'arte e il design contemporaneo, è lieto di annunciare la mostra d’arte e design contemporaneo dal titolo "Ah smetti sedia di esser così sedia!". L’esposizione, realizzata in collaborazione con l’Aps Martinus, si terrà da sabato 31 agosto 2024 a sabato 28 settembre 2024 presso la Chiesa di San Martino a Bari Vecchia (strada dei Bianchi Dottula n.4). Il progetto di Revela propone la creazione di un dialogo tra i giovani talenti pugliesi e la comunità locale, esplorando la sedia come elemento di design non solo dal punto di vista funzionale ma anche concettuale. La sedia diventa simbolo, veicolo di idee, e mezzo per interrogarsi su forme, materiali e prospettive artistiche singolari. La mostra è quindi un invito a riflettere su come l'arte possa diventare un mezzo per ricollegarsi agli oggetti che ci circondano, sensibilizzando i talenti locali a mettersi in gioco ed esprimersi. Ogni opera esposta offre prospettive diverse uniche, interrogando il visitatore sul significato della forma, e creando un dialogo visivo che è tanto affascinante quanto urgente. La scelta della chiesa di San Martino come sede espositiva risulta anche particolarmente significativa. Situata nel cuore della città antica, questo spazio millenario, riaperto di recente, ne è diventato in poco tempo un punto di riferimento culturale, incarnando quel concetto di fluidità dei confini tra pubblico e privato, tipico dei vicoli della città antica.L'inaugurazione della mostra si terrà sabato 31 agosto 2024 alle ore 19:00 presso la corte di palazzo Bianchi Dottula (strada dei Dottula n.10) e prevede un talk con i curatori e la presentazione del catalogo della mostra. Seguirà un aperitivo accompagnato da un live bag printing a cura di Scipitari. L'ingresso è libero.La scenografica corte Bianchi Dottula sarà inoltre sede, durante tutta la mostra, di diversi eventi:Venerdì 6 settembre ore 19.00: Dialogo con Domenico Pastore (architetto e docente di disegno, Poliba) autore del libro “Dalla superficie al volume - Una lettura grafica dei Solidi di Cesare Leonardi" (ed. Libria, 2021)Sabato 14 settembre ore 19.00: Esperienze sonore materiche con Leo Siragusa (Loend)Sabato 28 settembre ore 19.00: Dialogo esplorativo tra design e cibo con Martina Rubini e Alessia Sibilano con finissage della mostra.Gli Artisti:Michelangelo Bove, designer pugliese attivo dal 2020, adotta un approccio radicale e multidisciplinare nel design d’arredo. Con il progetto "Uncomfortable Chair", Bove sfida le convenzioni con una sedia volutamente scomoda, realizzata in legno riciclato e acciaio inossidabile, che invita al superamento dei limiti della comfort zone.Gianluca Manna e Nicola Ciniero sono gli artigiani dietro Ferro Handmade Design. La loro sedia, nata dalla combinazione di semplici linee rette in un puzzle di poligoni, riflette l'equilibrio tra funzionalità ed estetica. Utilizzano il ferro per creare forme leggere e malleabili, simbolo di un processo creativo aperto e sorprendente.Rossella Conversano, architetta pugliese con formazione portoghese, combina architettura e lavoro manuale sottolineando l'importanza della pratica progettuale e della conoscenza dei materiali. La sua sedia “Metade" è un'opera complessa in legno che simboleggia la dualità di uno stesso materiale, invitando l'osservatore a soffermarsi su ogni dettaglio della sua composizione. Crede che l'architettura debba essere creativa e sentimentale, rivelando come la bellezza di un’imprecisione, possa rappresentare una scelta poetica.: venerdì e sabato 10.30-13.30 e 18.30-21.30: Chiesa di San Martino (strada dei Bianchi Dottula n.4, Bari): revela.puglia@gmail.com