Bari, al via le iscrizioni al Centro ludico per la prima infanzia del Municipio I per l’anno 2024/25: le domande entro il 16 settembre

BARI - È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, a questo link , l’avviso rivolto alle famiglie per l’individuazione degli utenti, per l’annualità 2024/25, del Centro ludico multiculturale per la prima infanzia del Municipio I, il servizio promosso dall’assessorato al Welfare alternativo al nido e rivolto a bambini.Il servizio è rivolto ai piccoli residenti nel Comune di Bari di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, compresi bambini con disabilità, e a chi ha in carico la loro crescita e formazione. Il centro consente ai bambini di incontrare coetanei e sperimentare momenti di socializzazione, gioco e apprendimento; e agli adulti di conciliare i tempi di vita-lavoro delle famiglie e avere un punto di riferimento qualificato sul territorio al quale rivolgersi per il confronto ed il sostegno genitoriale e le esigenze educative.“Il servizio del Centro ludico per la prima infanzia è un presidio fondamentale di welfare per il nostro territorio - commenta l’assessora al Welfare Elisabetta Vaccarella -. Non solo rappresenta una meravigliosa occasione di socialità e crescita per i bambini, ma anche uno strumento indispensabile per la conciliazione dei tempi vita-lavoro dei genitori, tema su cui come assessora intendo spendermi in modo particolare”.La frequenza dei centri è a titolo gratuito.I requisiti d’accesso al servizio sono i seguenti:età dei bambini fra 3 e 36 mesi (max 2 per nucleo familiare);nuclei familiari con residenza anagrafica nel Comune di Bari e nuclei regolarmente presenti sul territorio comunale e presi in carico dal servizio sociale territoriale;mancata fruizione del servizio di asilo nido comunale.Il servizio si svolgerà presso il plesso scolastico “Melo da Bari”, nel quartiere Libertà, e sarà strutturato in due turni (ore 9 - 13 / ore 15 - 19) e ogni turno potrà ospitare al massimo 25 bambini, di cui due con disabilità, dal lunedì al venerdì.L’avvio del servizio è previsto per il prossimo 1 ottobre: il centro terminerà le attività educative annuali il 30 giugno 2025.Potranno frequentare il centro, in via prioritaria secondo il seguente ordine, attesa la necessità di dare continuità al percorso già intrapreso:1) i minori che hanno frequentato il centro nell’annualità 2023-2024, rispettivamente turno antimeridiano e pomeridiano, i cui genitori, o chi ha in carico la loro crescita e formazione, dovranno confermare la volontà di continuare a frequentare il centro e il medesimo turno di provenienza (modello A);2) i minori individuati dai Servizi socio-educativi comunali: in tal caso le domande di partecipazione dovranno essere compilate a cura dell’assistente sociale referente e avranno la precedenza, nella frequenza, rispetto alle domande pervenute a seguito di pubblicazione dell’avviso (modello B);3) i minori per i quali i genitori, o chi ha in carico la loro crescita e formazione, abbiano presentato istanza di iscrizione attraverso la compilazione dell’apposito modello B, in possesso di un ISEE ordinario non superiore a € 20.000;4) per gli ulteriori posti che si renderanno eventualmente disponibili, i minori per i quali i genitori, o chi ha in carico la loro crescita e formazione, abbiano presentato istanza di iscrizione attraverso la compilazione dell’apposito modello B in possesso di un ISEE ordinario superiore a € 20.000.Gli interessati potranno comprovare la propria situazione economica:1) allegando alla domanda di partecipazione (barrando la relativa casella) il modello ISEE in corso di validità,oppure2) allegando la DSU, previa dichiarazione nella domanda di partecipazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di essere titolare di un ISEE non superiore o superiore a € 20.000; per tali dichiarazioni saranno effettuati i controlli presso i competenti uffici (nel caso di dichiarazioni false o mendaci, il dichiarante decadrà, con effetto immediato, dal beneficio della frequenza del centro, nonché dalla permanenza in graduatoria; sarà, inoltre, notiziata l’Autorità giudiziaria competente).Le domande di partecipazione saranno istruite in ordine cronologico di arrivo, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, di cui all’art. 2 dell’avviso.L’avviso, completo dei modelli A (domanda di conferma della iscrizione) e B (domanda di partecipazione) possono altresì essere ritirati presso l’URP della ripartizione Servizi alla Persona, in piazza Chiurlia 27, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 12, e il martedì, dalle ore 15.30 alle 17, nel mese di agosto; dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12, e il martedì e il giovedì, dalle ore 15.30 alle 17, nel mese di settembre.Le domande, contenenti la scelta del turno da frequentare, corredate dalla copia del documento di identità del richiedente e redatte in conformità ai modelli A e B, devono pervenire all’indirizzo: Comune di Bari – Ufficio Protocollo della Ripartizione Servizi alla Persona - Largo I. Chiurlia, 27 – 70122 Bari, con consegna a mano o a mezzo PEC all’indirizzo minoriefamiglie.comunebari@pec.rupar.puglia.it , entro il termine perentorio delle ore 12 del prossimo 16 settembre.Per le domande consegnate a mano farà fede la data e l’ora del timbro d’arrivo apposto dal Comune; per le domande inviate a mezzo PEC sarà considerata la data e l’ora di invio delle stesse, indicate nella ricevuta di accettazione da parte del gestore di PEC del mittente. Le domande non consegnate a mano dovranno essere inviate, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, anche se non intestato al richiedente, pena l’inammissibilità della domanda.Per ulteriori informazioni e chiarimenti le famiglie possono rivolgersi all’Ufficio P.o.E.Q. Attuazione Politiche Sociali Minori e Famiglie - largo Ignazio Chiurlia 27.