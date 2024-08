Bari, in arrivo i primi 23 autobus elettrici finanziati con i fondi PNRR

BARI - Sono quasi pronti i primi 23 autobus elettrici da 9,5 metri, acquistati secondo l’accordo Consip con l’azienda Iveco S.p.A. per un importo complessivo di 13.174.373,74 iva, che arriveranno a Bari nel prossimo mese di ottobre. Si tratta dei primi mezzi acquistati dal Comune di Baricon fondi PNRR, nell’ambito della politica di rinnovo della flotta di bus del servizio di trasporto pubblico urbano.In totale sono 135 gli autobus elettrici acquistati, di cui 23 da 9,5 metri, in arrivo, 13 da 10,5 metri e 99 12,5 metri. Dopo il 23 di ottobre, è previsto l’arrivo dei nuovi 13 per fine anno e dei restanti 99 entro la seconda metà del 2025, per un obiettivo di spesa totale di € 95.779.478, centrato con largo anticipo rispetto alle scadenze previste dal PNRR.Si ricorda che il Comune di Bari ha scelto di investire in maniera significativa sul trasporto elettrico così da raggiungere entro il 2026 un forte indice di sostenibilità ambientale sul servizio di trasporto pubblico locale.Contemporaneamente all’acquisto di questi mezzi gli uffici della ripartizione Infrastrutture e viabilità stanno procedendo con la progettazione del BRT che prevede l’utilizzo esclusivo di mezzi elettrici.