Bari in lutto: scomparso il dottor Vito Procacci, primario del Pronto Soccorso del Policlinico

BARI - La città di Bari piange la scomparsa improvvisa del dottor Vito Procacci, primario del Pronto Soccorso del Policlinico. Figura di riferimento per l’intera comunità medica e civile, Procacci è morto tragicamente la scorsa notte durante un bagno serale nelle acque della spiaggia della Purità a Gallipoli.Procacci, noto e stimato medico bitontino, si trovava in vacanza nella località salentina quando ha deciso di fare un bagno serale. Un malore improvviso, tuttavia, lo ha colto mentre era in acqua, facendolo affogare. Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, che ha tentato disperatamente di rianimarlo. Nonostante i loro sforzi, poco dopo è stato dichiarato il decesso.Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha espresso il cordoglio della città con un messaggio sentito e toccante: “Con profonda tristezza abbiamo appreso della scomparsa di Vito Procacci. La sua generosità, competenza e dedizione, dimostrate ogni giorno e in modo straordinario durante l'emergenza COVID-19, sono state espressioni autentiche dei più nobili valori che ispirano il giuramento di Ippocrate. Il suo altruismo e lo spirito di servizio che lo hanno sempre guidato rimarranno un esempio per tutti noi. Il mio pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne le doti umane e professionali”.Vito Procacci si era distinto in particolar modo durante i difficili mesi della pandemia, guidando il reparto con grande professionalità e spirito di sacrificio. La sua capacità di gestire situazioni critiche e la sua dedizione nei confronti dei pazienti lo hanno reso una figura amata e rispettata non solo nel mondo medico, ma anche tra i cittadini baresi.La sua improvvisa scomparsa ha scosso l’intera comunità e il ricordo del suo operato, segnato da un profondo senso del dovere e della solidarietà, resterà vivo tra chi ha avuto il privilegio di collaborare e interagire con lui.