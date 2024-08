Bari, Lacarra in visita al carcere

BARI - Questa mattina alle ore 10 l’On. Marco Lacarra visiterà il carcere di Bari. “Le vicende che continuano a susseguirsi nelle carceri italiane richiedono un’attenzione da parte delle istituzioni che fino ad ora è stata estremamente carente” afferma Lacarra. “La prima cosa da fare è entrare in questi luoghi spesso abbandonati a loro stessi, toccare con mano il dramma di una detenzione finalizzata solo a punire e non a rieducare (come invece prevederebbe il nostro ordinamento), rendersi conto di quali sono i veri bisogni a cui occorre far fronte per poter poi, almeno per quanto riguarda noi parlamentari, disegnare gli interventi più idonei in ambito legislativo”.