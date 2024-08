Barletta, presunta violenza sessuale su una paziente psichiatrica all'ospedale Dimiccoli

BARLETTA - Una grave accusa di violenza sessuale ha scosso l'ospedale Dimiccoli di Barletta. Una ragazza neomaggiorenne, affetta da problemi psichici, ha denunciato di essere stata violentata da un ausiliario del reparto di Psichiatria dopo Ferragosto. La giovane, insieme alla madre, ha segnalato l'episodio, attivando immediatamente le procedure del Codice rosso.La Procura di Trani ha aperto un'inchiesta sulla vicenda, ma le indagini si preannunciano complesse. I carabinieri hanno già effettuato diverse visite all'ospedale nei giorni scorsi per raccogliere indizi. Nel frattempo, tutti gli ausiliari in servizio quel giorno nel reparto sono stati temporaneamente sospesi. La Direzione Generale dell'ospedale sta collaborando attivamente per chiarire l'accaduto.