'Castro Jazz Festival', domani due appuntamenti a ingresso libero

CASTRO - E’ l’unica tappa italiana di un tour che sta portando un gruppo d’eccezione in giro per l’Europa quella che domani (venerdì 30 agosto) alle 22, in piazza della Vittoria a Castro, vedrà di scena David Linx (voce), Grégory Privat (piano), Chris Jennings (contrabbasso), Arnaud Dolmen (batteria), ovvero il “David Linx 4-tet” e il concerto “Skin in the Game”: una grande serata a ingresso libero che concluderà la sesta e penultima giornata del “Castro Jazz Festival”, rassegna musicale organizzata dall’associazione culturale “Bud Powell” di Maglie.Nato a Bruxelles, ma residente a Parigi da più di vent’anni, David Linx è cresciuto suonando e registrando con alcuni dei principali musicisti e artisti jazz americani ed europei della sua generazione come Steve Coleman, Clark Terry, Gonzalo Rubalcaba, Paolo Fresu, Kenny Wheeler, James Baldwin, ed è considerato oggi cantante jazz con un’incomparabile reputazione sul palco.Un concerto che sarà preceduto alle 20.30, al Castello aragonese, da un’esibizione degli “Ensemble” con i partecipanti alla Summer school guidati da Enrico Zanisi e Cristiano Calcagnile. Anche in questo caso l’ingresso è libero.Organizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia e del Comune di Castro, il “Castro Jazz Festival” concentra in sé appuntamenti musicali di altissimo livello, ma anche momenti formativi importanti: in corso infatti anche una Summer School per 40 musicisti provenienti da tutta Italia che vede all’opera docenti di fama internazionale tra cui David Linx, Francesco Bigoni, Roberto Cecchetto, Enrico Zanisi, Cristiano Calcagnile, Igor Legari, Walter Thompson, Angelo Urso, Gabriele di Franco.Castro Jazz Festival è evento realizzato dall’associazione culturale “Bud Powell APS” in collaborazione con radio/altriSuoni, Acli Arte e Spettacolo Lecce, Centro Turistico Acli, l’associazione “Il Jazz va a scuola”, “Musicisti Italiani di Jazz”. Gli sponsor sono “Damiano Latini srl” di Montecosaro (Macerata), “Ekosolar srl”, “Marevivo”, Camer Gas & Power, “Romano pietra di Soleto”, ditta “Monteduro” di Scorrano, Centro Biolab