Bari, ritrovato il 17enne Anthony: lieto fine dopo ore di apprensione

BARI - Si conclude con un lieto fine la vicenda di Anthony, il 17enne scomparso da Bari di cui non si avevano notizie da ieri sera. La madre, che aveva lanciato un appello disperato sui social poche ore fa, ha annunciato il ritrovamento del figlio."Mio figlio è stato ritrovato, grazie a Dio tutto bene", ha scritto la mamma in un post pubblicato sui social. Visibilmente sollevata, ha poi aggiunto: "Scusatemi se non sto rispondendo a nessuno, il telefono mi squilla di continuo. Mi sto godendo mio figlio, capitemi, ho avuto troppe ore di spavento e paura".Dopo ore di angoscia e preoccupazione, la famiglia può ora tirare un sospiro di sollievo. La comunità, che si era mobilitata per diffondere l'appello, ha accolto con gioia la notizia del ritrovamento.