BiComix, Cena En Blanc, Libri nel Borgo Antico e Digithon: Confcommercio Bisceglie esprime gratitudine agli organizzatori

BISCEGLIE - «A pochi giorni dall’avvio di numerose iniziative che vedranno al centro la città di Bisceglie tengo a rivolgere, a nome personale e di tutto lo staff Confcommercio Bisceglie, un grande in bocca al lupo per la buona riuscita degli eventi», scrive così il presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, parlando, nello specifico e in ordine cronologico di svolgimento, del Festival del Fumetto BiComix (23-25 agosto), della Cena En Blanc (27 agosto)e del Festival Letterario Libri nel Borgo Antico (29 agosto - 2 settembre).«La squadra di giovani e validi organizzatori del BiComix, l’associazione organizzatrice della Cena En Blanc, il team nutrito e competente di Libri nel Borgo Antico sono realtà consolidate e degne di menzione per i benefici che, attraverso eventi di grande richiamo geografico e anagrafico, riescono ad apportare alla città e al territorio in termini di visibilità, di promozione turistico-culturale e di vivacità economico-produttiva», evidenzia Carriera.«Confcommercio Bisceglie, che di questi appuntamenti è partner convinto, sposa pienamente idee di così ampio respiro e che fanno giungere in città personalità autorevoli e che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo – e aggiunge – Non sono da trascurare il dinamismo e l’attenzione verso l’innovazione che costituiscono i perni fondanti della maratona Digithon che dal 5 al 7 settembre renderanno Bisceglie il punto di riferimento di decine e decine di inventor e investor internazionali».E in conclusione: «Agli organizzatori di tutti questi eventi va la gratitudine di Confcommercio Bisceglie e gli auguri di un lavoro proficuo e incisivo».