Bellezza: Rebecca Martano è Miss Summer Salento 2024 ‘Siamo La’

LECCE - È stata una serata di emozioni, bellezza e glamour quella che ha visto Rebecca Martano trionfare come Miss Summer Salento 2024 "Siamo La" nella suggestiva cornice del Cocktail Bar di cui prende il titolo nella serata a Casalabate lo scorso 23 agosto.. La giovane concorrente si è distinta tra ben 23 partecipanti, conquistando il prestigioso titolo della terza tappa di questa edizione.L’evento, che ha richiamato l’attenzione di un pubblico entusiasta e di una giuria illustre che ha visto la presenza del sindaco Mario Pede, dell’assessore alla cultura Eleanna Bello di Squinzano (Le), dell’assessore alla Marina di Casalabate Alessia Lionetti, e di Marco Pagano, sponsor della serata e rappresentante dell’autonoleggio Pagano. Anche Mirko Lamarina, in rappresentanza del locale ospitante, è stato tra coloro che hanno applaudito la vincitrice.Rebecca ha saputo conquistare la giuria e il pubblico con la sua eleganza e il suo carisma, accedendo così di diritto alla finale del concorso.La serata è stata impreziosita dalla presenza di altre finaliste, giovani e talentuose, tra cui Claudia, Sofia e Manila da Brindisi, Michela da San Pietro Vernotico (Br), e Vanessa da San Vito dei Normanni (Br). Anche Rebecca da Brindisi, che si è distinta per il suo fascino, è stata premiata con un cesto di prodotti offerto da " kileacabeautycoach leader DONNAHD Puglia", leader nel settore della bellezza in Puglia con un cestino di Prodotti.Il tutto è stato documentato dall’occhio attento del fotografo di Squinzano (Br) , Giuseppe Bello Roma, che ha catturato i momenti più significativi della serata, immortalando i sorrisi, la tensione e la gioia delle partecipanti.La vittoria di Rebecca Martano segna un altro capitolo memorabile nel percorso di Miss Summer Salento 2024, un concorso che continua a esaltare la bellezza e il talento delle giovani del Salento, in un contesto di festa e convivialità che unisce tutta la comunità.La finale si preannuncia entusiasmante, con Rebecca pronta a portare alto il nome del Cocktail Bar "Siamo La" di Casalabate e del Salento, proseguendo con determinazione il suo percorso verso la corona di Miss Summer Salento 2024.