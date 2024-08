Birra e Sound Circus a Leverano: terza serata da non perdere!

LEVERANO - La terza serata di Birra e Sound Circus a Leverano promette di essere indimenticabile, con una line up eccezionale che animerà il sabato sera. Tra sonorità variegate, generi diversi e arte, il palco centrale e quello della pineta offriranno spettacoli e sorprese svelate solo sul posto.

I SuRealistas, la cui esibizione prevista per ieri è stata rimandata a stasera, sono attesissimi. Con otto elementi, la band farà ballare il pubblico con il loro mix unico di atmosfere afroamericane, cumbia, son, MPB, rock e psichedelia. Originari di Argentina, Italia, Regno Unito e Bosnia, i SuRealistas rappresentano un'esplosione di suoni e culture diverse.

Dj Jad & Wlady from Articolo31 porteranno energia e successi per una serata all'insegna del divertimento e della danza.

Il live dei Kalàscima proporrà i ritmi ipnotici della Taranta, arricchiti da elettronica e beat lisergici, creando un ponte tra tradizione e modernità.

Sul palco pineta, la 5 Ways Band intratterrà con hit internazionali in stile soul e funky.

Sotto il tendone luminoso del circo allestito presso l’area mercatale, clown, giocolieri, mimi, trampolieri, mangiafuoco e tanti altri artisti di strada creeranno un’atmosfera onirica per grandi e piccoli.

Grande successo anche per le pietanze proposte nell’edizione 2024, tra cui le specialità pugliesi come panzerotti, puccia fritta, brasciole, caciocavallo impiccato e spaghetti all’assassina.

Birre da tutto il mondo saranno protagoniste con 200 tipologie disponibili e 30 vie dedicate alle birre da filiera agricola e birre artigianali pugliesi.

Domani, 4 agosto, sarà la volta del Kawabonga XXL Edition, un party estivo colorato con effetti speciali e musica non-stop. Non mancheranno sorprese con la Moka Family Big Banda, composta da quattordici musicisti.

Accessibilità e Inclusività

La festa sarà accessibile a tutti grazie a ABILFESTA e l’integrazione Onlus. Saranno presenti interpreti LIS per consentire l'ascolto dei momenti salienti ai non udenti, e menù in Braille. Sarà garantito il servizio di assistenza con personale qualificato e un info point per gli avventori con disabilità. Sono previsti tour con interpreti LIS, maggiori informazioni qui: ABILFESTA.

Info e Prenotazioni

Sarà possibile saltare la fila per le aree beer e food prenotando i ticket direttamente sul sito web: Birra e Sound Festival.

L'animazione sarà curata dallo staff di Ciccio Riccio.

Per foto, informazioni e video, visitate i canali social: