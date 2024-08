'Birra e Sound' sospende i concerti in segno di cordoglio

LEVERANO - Gli organizzatori del festival "Birra e Sound" hanno deciso di sospendere per la serata odierna tutti i concerti e l'animazione sui palchi. La decisione è stata presa in seguito alla tragica morte di due commercianti di San Pietro in Lama, avvenuta in un incidente stradale all'alba di oggi all'ingresso di Leverano. Gli operatori coinvolti non erano direttamente legati all'evento.«Siamo vicini alle famiglie delle vittime», hanno dichiarato gli organizzatori di "Birra e Sound". La seconda serata del festival internazionale della birra, che si svolge dal 1 al 7 agosto, continuerà regolarmente solo per quanto riguarda la gastronomia, le bevande e l'animazione con artisti di strada.In segno di cordoglio e rispetto per le due vite spezzate e per le famiglie colpite dal lutto, sono stati annullati i concerti in programma con i Tamburellisti di Otranto e i SuRealistas. La programmazione musicale riprenderà regolarmente domani.Per aggiornamenti e ulteriori informazioni, è possibile seguire il festival su Instagram all'indirizzo @birraesoundfestival