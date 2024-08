Molfetta, premiati gli studenti da 100 e lode

MOLFETTA - La soddisfazione negli occhi degli studenti premiati con una targa celebrativa per l’impegno dimostrato durante l’esame di maturità, conseguito con il massimo dei voti, è la stessa che illumina i volti dei docenti che hanno accompagnato il percorso scolastico dei giovani che si affacciano alla vita al termine dei cinque anni di scuola superiore. Così il Gran Shopping Molfetta ha voluto dare valore agli studenti più meritevoli con l’iniziativa 100x100 maturi. “Questo momento di incontro in un luogo che i ragazzi vivono per i momenti di svago e distrazione, vuole premiare la disciplina e il buon esempio di ragazzi che dimostrano di avere obiettivi e sogni”, dichiara dal palco Antonio Rosiello, vicedirettore del Gran shopping Molfetta, e aggiunge: “si conferma dunque la nostra volontà di stimolare i giovani ad inseguire le proprie passioni o attitudini attraverso le diverse attività proposte durante l’anno, creando sinergie efficaci sul territorio tra imprese private e pubblica amministrazione”. Evento nato in collaborazione con la redazione giornalistica del Viva Network, e valorizzato dal patrocinio del comune di Molfetta, presente con il primo cittadino Tommaso Minervini che ha voluto premiare personalmente gli studenti.La platea che ha affollato la piazza esterna del centro commerciale di Molfetta era piena di volti emozionati: studenti accompagnati da genitori e amici hanno ritirato le targhe dedicate ai giovani protagonisti del pomeriggio di celebrazione del talento e della passione, in un momento della vita in cui ogni scelta sembra fondamentale, e a testimoniare questo momento sono state le parole dei ragazzi sul palco: “Questo premio è il simbolo di tutto il nostro percorso, siamo cresciuti sotto tanti aspetti. Non solo lo studio, le attività extra scolastiche e nuove amicizie hanno arricchito il nostro cammino”, racconta una ragazza. “Io sono ancora alla ricerca della mia strada, sono indeciso sulla facoltà da scegliere all’università, ma sono felice di questo riconoscimento”, confessa un ragazzo. L’estate della maturità ha un sapore speciale, diventa indimenticabile, un momento di gioia mista a paura, alla ricerca di una strada che percorrerà nuove vie e chissà dove porterà i giovani meritevoli di tanti sacrifici a rincorrere i propri sogni, con la certezza di avere il supporto dell’intera città. “L’incoraggiamento a questi ragazzi è doveroso, sono bravi ragazzi che hanno ottenuto ottimi risultati, ora tocca a loro dimostrare di essere vere eccellenze, il nostro compito sarà continuare a supportare i presidi, per cementare il rapporto tra scuola e territorio, unico motore per la crescita efficace di questi ragazzi”. La manifestazione, arricchita dal reading teatrale di Francesco Tammacco, attore e regista, che ha parlato in chiave ironica del periodo scolastico che accomuna tutte le generazioni, è stata presentata da Ida Vinnella, capo redattrice del Viva Network e, oltre ai ragazzi, ha accolto sul palco i dirigenti degli istituti presenti, I.T.E.T G. Salvemini, Istituto Alberghiero, Liceo Vito Fornari, i licei Einstein-da Vinci, l’I.T.T. Ferraris e il liceo O.S.A. Montalcini, I.I.S.S. Mons. Bello e ’I.I.S.S. Vespucci.Il prossimo appuntamento è fissato a Bisceglie per il prossimo 5 agosto, con la nuova edizione di “100x100 Maturi” a Bisceglie, presso le Vecchie Segherie Mastrototaro.