Bisceglie, rinviato mercato domenicale in programma il 1° settembre

BISCEGLIE - Confcommercio Bisceglie ha chiesto, attraverso apposita istanza protocollata al Comune il 28 agosto, di spostare a data da definirsi il mercato mensile in programma nelle ore antimeridiane di domenica 1° settembre.Tale richiesta è motivata dalle alte temperature che ancora in questi giorni "spingono molti cittadini a preferire la spiaggia e il mare, piuttosto che partecipare a eventi in città. Questo - si legge nell'istante - potrebbe comportare una scarsa affluenza sia da parte degli operatori commerciali sia dei cittadini."Un posticipo del mercato mensile a una data più in avanti nel mese di settembre o in un periodo in cui le condizioni climatiche siano più favorevoli - spiega Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie - può garantire una maggiore partecipazione e un risultato soddisfacente per tutti".Il sindaco Angelantonio Angarano ha recepito la richiesta accogliendola.