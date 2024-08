Brindisi, Carmen Russo e i Tiromancino in Piazza Santa Teresa lunedì 26 agosto e domenica 1 settembre

- Due spettacoli da non perdere a Brindisi nell’ambito del programma di festeggiamenti per i Santi Patroni Teodoro e Lorenzo, voluti e organizzati dall’Amministrazione comunale. L’ingresso è libero. Serata in piazza Santa Teresa lunedì 26 agosto, alle ore 21.30, con "Carmen Russo Show", spettacolo dedicato a Raffaella Carrà che ripercorre con Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi alcuni evergreen che hanno reso celebre in tutto il mondo la cantante pop, attrice, ballerina e conduttrice televisiva. Non mancherà il ricordo di spettacoli entrati nell’immaginario comune e nella storia della televisione italiana, da "Carramba che sorpresa" a "Pronto, Raffaella?". Dunque, un turbinio di grandi emozioni e piacevoli ricordi che vedrà protagonisti l’arte e il talento di Carmen Russo, che nell’occasione ballerà e canterà affiancata da sei ballerini. La regia e le coreografie portano la firma del maestro Enzo Paolo Turchi.