Campo: 'Solidarietà al carabiniere aggredito a Locorotondo e sostegno all’Arma'

BARI - "A nome del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale esprimo solidarietà al Carabiniere in forza a Locorotondo vittima della violenta aggressione e pieno e incondizionato sostegno all’Arma, che con grande impegno e abnegazione garantisce la sicurezza delle nostre comunità". Così in una nota Paolo Campo, presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale."Il mio auspicio - prosegue Campo - è che il già noto autore del gravissimo episodio sia presto messo nelle condizioni di non continuare a nuocere alla comunità del centro in provincia di Bari, applicando nei suoi confronti la giusta e legittima severità. "Il fatto che l’aggressione sia stata ripresa e pubblicata sui social da alcune persone che vi hanno assistito ci deve indurre anche a riflettere su questa sorta di voyeurismo della violenza, spesso all’origine di pericolose e inaccettabili emulazioni" conclude.