Allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali su Puglia Meridionale

BARI - A partire dalle ore 08:00 del 26 agosto 2024, e per le successive 12 ore, è stata emessa un’allerta arancione per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sui bacini del Lato e del Lenne, nella Puglia meridionale. Sono previste precipitazioni che potranno essere da isolate a sparse, con possibili rovesci o temporali di intensità variabile.

Le quantità di pioggia attese oscillano da deboli a puntualmente moderate, e ciò potrebbe comportare criticità locali, in particolare nelle aree già vulnerabili a fenomeni di dissesto idrogeologico. Si raccomanda alla popolazione di prestare massima attenzione e seguire le indicazioni delle autorità locali per evitare situazioni di pericolo.