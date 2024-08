Capurso, Festa della Madonna del Pozzo dal 23 agosto al 1 settembre

CAPURSO - A Capurso fervono i preparativi per la Festa Grande in onore della Madonna del Pozzo, evento atteso con entusiasmo dalla comunità locale. La celebrazione, che si terrà dal 23 agosto al 1 settembre, promette un ricco calendario di appuntamenti imperdibili: dalla tradizionale processione del Carro Trionfale all’emozionante corteo storico, passando per spettacoli in piazza, concerti di musica dal vivo, e momenti di preghiera dedicati alla Santa Patrona. Un momento culminante della festa sarà lo spettacolo delle Luminarie Musicali, che si terrà in esclusiva regionale il 24, 25 e 26 agosto in via Madonna del Pozzo.La festa si celebra l’ultima domenica di agosto per ricordare il ritrovamento dell’Effigie della Madonna il 30 agosto 1705. Secondo la tradizione, don Domenico Tanzella, guarito miracolosamente dopo aver bevuto l'acqua del pozzo di "S. Maria", fece voto di costruire una chiesa nel luogo del ritrovamento dell’immagine bizantina della Vergine Maria.Quest'anno, il progetto delle Luminarie, intitolato "Imperial" e curato dalla Paulicelli s.r.l., trasformerà via Roma e via Madonna del Pozzo con due gallerie di luci spettacolari. Un grande tunnel di 13 metri accoglierà l’ingresso del Carro Trionfale, trainato dai pellegrini secondo la tradizione. La galleria di via Madonna del Pozzo prenderà vita grazie a un suggestivo spettacolo di luci e suoni, che si ripeterà in tre momenti il 24, 25 e 26 agosto.Il sindaco Michele Laricchia ha espresso il suo entusiasmo per l'evento: "Quest'anno il Comune di Capurso ha deciso di riservare un investimento importante per la nostra amata Festa Grande. Siamo profondamente convinti del valore delle feste patronali, che rappresentano un momento di unione, tradizione e fede per la nostra comunità. È fondamentale che l'Amministrazione Comunale si impegni con tutte le sue forze per mantenere viva questa tradizione centenaria".La festa si aprirà venerdì 23 agosto con l’opera teatrale "Ave Mary", ispirata a "Il pozzo di Santa Maria" di Gino Pastore, con la regia di Lucy Mariani. Domenica 25 agosto alle 22:00 è prevista l’uscita del Carro Trionfale, seguito dal Corteo Storico, con la Statua della Madonna scortata da otto fanciulle vestite da Angeli. Lunedì 26 agosto, Piazza Gramsci ospiterà il concerto di Mirko Casadei & Big Band per celebrare i 70 anni di "Romagna mia". Il programma proseguirà venerdì 30 agosto con la presentazione del Corteo Storico 2024 nella Cappella del Pozzo. Il sindaco conclude: "La Festa Grande non è solo un evento, ma un patrimonio culturale e religioso che merita di essere valorizzato e protetto. L'edizione di quest'anno sarà straordinaria e renderà tutti i capursesi ancora più orgogliosi della nostra comunità." **Info:** Comune di Capurso – 080.4551124