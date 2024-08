L’Associazione Pinnacoli presenta il Trulli n’ Beer 2024: conferenza stampa il 13 agosto ad Alberobello

ALBEROBELLO - Alberobello si prepara a vivere uno degli eventi più attesi dell'estate: il Trulli n’ Beer 2024. L'Associazione Pinnacoli, organizzatrice del festival, invita tutti i media a partecipare alla conferenza stampa che si terrà martedì 13 agosto alle ore 19 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale. Alla presentazione ufficiale interverranno il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo, l’assessora a Cultura, Spettacolo e Manifestazioni, Valeria Sabatelli, e il presidente dell’Associazione Pinnacoli, Franco Miccolis, insieme a tutto lo staff del festival.Il Trulli n’ Beer, in programma dal 16 al 25 agosto 2024, promette dieci serate di intrattenimento a ingresso libero, nel suggestivo scenario dei trulli di Alberobello. L'obiettivo dell'evento è celebrare la cultura locale attraverso musica dal vivo, buon cibo e, naturalmente, una vasta selezione di birre artigianali. Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari.Quest'anno, Trulli n’ Beer celebra vent'anni di collaborazione con il Gruppo Mebimport, leader nella distribuzione food & beverage in Centro e Sud Italia. La conferenza stampa sarà un'occasione per festeggiare questa partnership e per presentare le novità del festival, tra cui una selezione di oltre 30 varietà di birre artigianali, incluse quelle del Birrificio Bevessere di Alberobello.Il festival di quest'anno si distingue per una serie di innovazioni, tra cui nuovi stand gastronomici e un palco dotato di tecnologie LED e un sistema audio avanzato. L’area del festival, estesa su circa 7mila metri quadrati, ospiterà anche giostre e giochi per bambini, rendendo l’evento adatto a tutte le età.Il programma musicale del Trulli n’ Beer 2024 è ricco e variegato, con esibizioni di artisti come The Hers, Banda Eufonica, Crifiu, Terraròss e molti altri. Ogni serata sarà animata dall’intrattenimento di Piero Romanazzi e ospiti speciali come il comico Dino Paradiso.L’ingresso a tutte le serate del Trulli n’ Beer è libero. Per ulteriori informazioni su eventi, orari e calendario, è possibile visitare il sito ufficiale www.trullinbeer.it e seguire il festival sui social media.Unisciti a noi dal 16 al 25 agosto per vivere un’esperienza indimenticabile tra musica, cultura e tradizioni ad Alberobello!