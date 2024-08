Carovigno, luci e parole nel centro storico in memoria di Pinuccio Calò

CAROVIGNO (BR) - Nei giorni scorsi, nel cuore del centro storico di Carovigno, in Via Cattedrale, sono state accese le luminarie che danno luce e lustro ai versi di una celebre canzone, "Paisu Nuestru", del cantautore e poeta carovignese Pinuccio Calò. Questi versi racchiudono tutto l’amore per il nostro territorio e la bellezza della nostra città, valori che ogni cittadino deve custodire gelosamente e condividere con i visitatori e gli ospiti di Carovigno, immersi in questa meravigliosa poesia. - Nei giorni scorsi, nel cuore del centro storico di Carovigno, in Via Cattedrale, sono state accese le luminarie che danno luce e lustro ai versi di una celebre canzone, "Paisu Nuestru", del cantautore e poeta carovignese Pinuccio Calò. Questi versi racchiudono tutto l’amore per il nostro territorio e la bellezza della nostra città, valori che ogni cittadino deve custodire gelosamente e condividere con i visitatori e gli ospiti di Carovigno, immersi in questa meravigliosa poesia.





Ricorderemo per sempre il suo impegno costante nella crescita culturale della nostra città, una persona perbene, sempre disponibile, a volte critica, ma sempre mosso da un amore smisurato per la nostra terra e per Carovigno.





"L’Amministrazione Comunale" afferma il sindaco Massimo Lanzilotti "ha voluto omaggiare Pinuccio Calò con questa installazione permanente nei vicoli del centro storico, in Via Cattedrale, attraverso i versi della sua canzone. L'accensione è avvenuta alla presenza della famiglia, del gruppo sbandieratori e musici della ‘Nzegna, di tanti amici e curiosi che hanno affollato la piazza e il centro storico".





"Una grande iniziativa" conclude il sindaco "che si è conclusa con una passeggiata verso il castello sotto le parole e i versi illuminati, accompagnata dalla diffusione della canzone e poesia 'Paisu Nuestru'".





Questa installazione non è solo un omaggio a Pinuccio Calò, ma anche un invito a tutti i cittadini e visitatori a riflettere sulla bellezza e il valore del nostro patrimonio culturale, mantenendo vivo il ricordo e l’insegnamento del nostro amato poeta.