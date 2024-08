Silvia Boccadamo, Carla Canitano e Maria Luisa Petrelli sono le '13': a Mesagne il 5 agosto

- Sono Silvia Boccadamo, Carla Canitano e Maria Luisa Petrelli, il trio rosa "13", tredici come tre, "di" come donne e "ci" come chitarriste: lunedì 5 agosto saranno a Mesagne - in piazza Commestibili dalle ore 21:30 – con lo spettacolo "Inspiration", un viaggio musicale tra le colonne sonore più famose, i classici dei più bravi cantautori italiani e i brani della tradizione spagnola.