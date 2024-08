Carovigno, 'Premio Delfino 2024': Valentina Dell'Aquila è la vincitrice della 23esima edizione

CAROVIGNO (BR) - Si è conclusa la 23esima edizione del Premio Delfino, manifestazione sportiva di interesse nazionale dedicata ai talenti del territorio pugliese e non, diretta dai maestri Rosanna Tersicci e Franco Carlucci, titolari dell'Arabesque Academy di Carovigno. - Si è conclusa la 23esima edizione del Premio Delfino, manifestazione sportiva di interesse nazionale dedicata ai talenti del territorio pugliese e non, diretta dai maestri Rosanna Tersicci e Franco Carlucci, titolari dell'Arabesque Academy di Carovigno.





La kermesse, patrocinata dal Comune di Carovigno e dal Consiglio Regionale della Puglia si è svolta a Carovigno, in Piazza 'Nzegna. Nel corso della serata ha avuto luogo, anche la finale regionale del concorso di bellezza nazionale Un volto per Fotomodella, che ha eletto due finaliste nazionali: la vincitrice assoluta del Premio Delfino, Valentina Dell’Aquila, 16 anni di Statte (Ta) e Pamela Genga, 15 anni di Massafra (Ta) seconda classificata.





Quest’anno è partito anche la votazione per il Premio Delfino social vinto dalla modella Michelle Potenza. Fasciate a vario titolo anche le modelle: Melissa Del Prete 15 anni, Jennifer Schiena 22 anni, Alongi Carmela 17 anni, Rebecca Scialpi 17 anni.





Tanti i momenti di spettacolo che hanno regalato emozioni: la presenza del vincitore di Amici di Maria De Filippi Mattia Zenzola, ballerino che ha scatenato con la sua bravura ha scatenato l’ammirazione dei numerosissimi fans. Poi il cantante Cricca, noto al grande pubblico per la sua presenza al serale di Amici che di recente ha prodotto un nuovo singolo dal titolo "Zero drammi". Per la moda hanno sfilato vari stilisti tra cui lo stilista martinese, Leonardo Ligorio e la collezione Rinascimento di Angelita Del Prete.





A condurre la serata, Giuseppe Stigliano, titolare della nota agenzia di moda tarantina Jonica Eventi, consulente e co-organizzatore della manifestazione.





Le coreografie di danza sono state curate da Annarita Carlucci, il models training dal maestro Angelito Mastrangelo coadiuvato da Vittorio Casale.





Successo di pubblico, rimasto fino al termine della manifestazione, che conferma quanto una kermesse come il Premio Delfino sia nel cuore dei suoi fans.