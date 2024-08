Castellana Grotte, lunedì 5 agosto concerto di Tony Hadley in Largo Portagrande

L’icona pop internazionale, dall’animo swing, chiuderà i concerti di Largo Portagrande. I prossimi, quelli di Sergio Caputo e Dolcenera, si terranno in Piazza Garibaldi.





CASTELLANA GROTTE (BA) - Castellana Grotte si regala un’altra notte indimenticabile: dopo il grande successo dei live musicali del rapper Artie 5ive e del cantautore romano Alex Britti, un altro concerto memorabile, tutto da ballare, attende il pubblico di "Piazze d’Estate".





Sarà la voce calda e potente di Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet e icona pop degli anni ’80, a scaldare il pubblico nel primo concerto d’agosto in Largo Porta Grande, lunedì 5 agosto alle 21.00. La serata rientra nel calendario di "Piazze d’Estate 2024", il cartellone di eventi estivi organizzato da Comune di Castellana Grotte e dalla società Grotte di Castellana.





Quella di Castellana è una delle tappe del tour pop estivo "Mad about you" con la Fabulous TH Band. Sul palco, insieme con alcuni classici intramontabili del repertorio degli Spandau Ballet tra cui il successo planetario "Through the Barricades", una scaletta di brani particolarmente cari ad Hadley e le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche cover. Hadley, che ha visto gli esordi con il movimento New Romantic, si esibirà in brani che riveleranno anche il suo amore per la musica swing.





L’Italia è da sempre uno dei paesi più amati da Tony Hadley. Dopo varie collaborazioni con artisti italiani (con Caparezza in "Goodbye Malinconia", con Nina Zilli in "Fairytale of New York"), nel 2019 è stato ospite al Festival Di Sanremo, accompagnando Arisa, in gara, nel brano "Mi sento bene", poi a Propaganda Live su La Sette, infine, quest’anno, una divertentissima apparizione da Fiorello su "Viva Radio2".





Il concerto è gratuito, ma chi vorrà potrà assicurarsi un posto a sedere, con la formula "Mettiti comodo", prenotando il proprio posto direttamente su TicketOne.





Potrà ricevere un biglietto per il posto a sedere al concerto, anche chi conserverà il ticket di accesso alle Grotte di Castellana in una data qualsiasi tra il 29 luglio e il 5 agosto.





Per prenotare il proprio posto gratuito è necessario inviare una mail a: segreteria@grottedicastellana.it indicando nome e cognome. Il giorno del concerto, dalle ore 18,00, si dovrà raggiungere lo stand delle Grotte di Castellana in Largo Porta Grande, e mostrare la mail di prenotazione inviata insieme con il biglietto di accesso al sito carsico.









L’estate musicale castellanese proseguirà con gli ultimi due concerti, in Piazza Garibaldi, ad agosto. Sul palco saliranno il cantautore Sergio Caputo il prossimo 22 agosto, e l’artista Dolcenera, il 23 agosto, con un recital musicale che è la sintesi di un’intera carriera.