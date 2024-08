Ceglie Messapica, incontro tra Meloni e Salvini nella Masseria Beneficio

CEGLIE MESSAPICA – Nel primo pomeriggio di oggi, il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, è arrivato a Masseria Beneficio, a Ceglie Messapica, dove da una settimana soggiorna la premier Giorgia Meloni. Il luogo scelto, un resort di lusso immerso nel cuore della Puglia, ha ospitato un incontro informale tra i due leader politici.Presente anche il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, cognato della Meloni e figura di spicco di Fratelli d'Italia. Durante l'incontro, non si esclude che Meloni e Salvini abbiano discusso alcuni temi rilevanti come le nomine Rai, questioni europee e la prossima manovra economica.In collegamento telefonico, è stato coinvolto anche l'altro vicepremier, Antonio Tajani, mentre il presidente della Camera dei Deputati era presente fisicamente all'incontro. Questo incontro rafforza l’idea di una stretta collaborazione tra i principali esponenti della maggioranza, in un momento cruciale per il governo italiano.