Cinema: 'Never Ending Story' ha 40 anni, forse arriva il sequel

Il film era l'adattamento cinematografico del celebre romanzo, best-seller dello scrittore tedesco Michael Ende uscito qualche anno prima (1979). Che comunque non condivise l'operazione e la visse con rabbia. Ma curiosamente, nonostante quell'esordio strepitoso, Tami non ha fatto l'attrice ma la ballerina e la coreografa e vive a New York.Oltre a ricevere, all'epoca, sceneggiature che non le piacevano, fu oggetto di attenzioni morbose da parte di anziani che la molestarono con assurde proposte di matrimonio, si spaventò e d'accordo con la sua famiglia, decise di rinunciare alla carriera. Però ha fatto la ballerina e ha sposato un attore, sceneggiatore e regista, Greg Steinbruner.

Altrimenti lei potrebbe sparire

Nella tua mano

La nascita di un nuovo giorno

Rime che mantengono i loro segreti verranno spiegati dietro le nuvole

E là al di sopra dell'arcobaleno

È il segreto per una storia infinita...



Quattro decenni da quando soffrimmo per il coraggioso Atreyu interpretato da Noah Hathaway, il FortunaDrago Falkor e il timido Bastian (Barrett Olivier), impegnati a salvarci dal burrone del nichilismo. Ora è tempo che gli eroi ritornino, perché il Nulla di allora è divenuto più minaccioso e violento che mai. E alcuni rumors affermano che presto forse dallo stesso libro saranno tratti altri episodi.



L’Imperatrice tornerà sullo schermo a distanza di tanto tempo ora che è una signora realizzata nella vita? Non si sa, ma forse è una tattica dei produttori per tener desto l’interesse del pubblico mondiale. Però Tami é già tornata: è nel cast di un altro film in lavorazione, “Man and Witch: The Dance of a Thousand Steps” (ancora un fantasy), dove interpreta nientemeno che una strega. Lo ha diretto il marito ed entrambi sono i produttori: massima libertà quindi.



Ma se vogliamo, anche l’Imperatrice Bambina un po’ strega lo era, perché riusciva a capire le persone che aveva davanti, era un sacco saggia anche perché, pur essendo solo una bambina, aveva ben 300 anni.

La “Storia”, uno dei fantasy più belli di tutti i tempi, ha 40 anni (1984), ma non li dimostra. E’ un cult. O, come si dice oggi, iconico. 120 milioni di dollari incassati, costò, pare, 25.Raggiungi le stelleFai volare la fantasiaSogna un sognoE ciò che vedi si realizzeràRime che mantengono i loro segretiverranno spiegati dietro le nuvoleE là al di sopra dell'arcobalenoÈ il segreto per una storia infinita...E chi può dimenticare la bambina che grida “Atreyu!”, il viso d’angelo dell’Imperatrice Bambina del mondo incantato di Fantàsia, Tami Stromach? Iraniana, appena 12 anni. Apparve solo in due scene, ma bastarono perché si consegnasse all’immaginario collettivo per sempre. Di recente ha confidato che durante la lavorazione del film le caddero i denti da latte e il regista Wolfgang Petersen le fece mettere i denti finti.