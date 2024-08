Liste d’attesa: lo SPI CGIL chiede 'chiarezza'

TARANTO - Avete presente quella dicitura scritta in piccolo all’undicesimo capoverso del modulo di prenotazione dell’ASLper prestazioni ambulatoriali, visite e diagnostiche? Spesso quel particolare superficialmente ignorato reca la spiegazione delle statistiche recentemente presentate con enfasi, lo scorso 29 luglio, dalla stessa Azienda Sanitaria di Taranto.A farci caso troverete spesso scritto: “il paziente è stato informato circa la prima disponibilità per il giorno…” e quel giorno è guarda caso vicinissimo rispetto all’appuntamento fissato caso mai per un anno o due dopo.La denuncia è dello SPI CGIL di Taranto che già alcuni mesi fa aveva promesso battaglia e una pioggia di ricorsi per le cosiddette liste d’attesa.Ricorsi spesso impossibili da realizzare proprio per la presenza di quelle postille riportate in piccolo sui moduli di prenotazione. Da non crederci! – spiega lapidario il segretario generale dello SPI CGIL di Taranto, Paolo Peluso – quelle diciture, assolutamente non comunicate al paziente, sarebbero la garanzia che l’ASL rispetta i tempi massimi previsti dalla Legge e che pertanto è il cittadino a scegliere di posticipare.Si spiegherebbe così la percentuale altissima di prenotazioni garantite nei tempi (3 giorni per la Urgente, 10 per la Breve, 20/60 per la Differibile e 120 per la Programmata) corrispondenti, secondo l’ASL di Taranto all’84% di quelle prenotate in primo accesso.A confermare la discrasia ci sarebbe i dati relativi alle prenotazioni effettivamente erogate.Sempre dai dati forniti attraverso il Sistema informatico regionale, a Taranto nel 2023 risultano erogate 224.506 prestazioni di Primo accesso, ma solo 49.456 (il 22%) erogate con garanzia dei tempi massimi.Verrebbe da chiedersi perché la percentuale si abbassa così tanto – continua Peluso – A detta dei dirigenti ASL la ragione risiederebbe nell’incapacità da parte dei cittadini di rispettare la prenotazione per motivi personali o alla necessità, sempre da parte degli stessi, di differire la prenotazione oltre i termini massimi.Insomma 80 cittadini su 100, sempre secondo la ASL, cambierebbero idea anche in presenza di patologie tutte da verificare o diagnosticare con certezza.Crediamo, invece, che ci sia un un problema di trasparenza nei confronti dei cittadini - sostiene Paolo Peluso - e in particolare nei confronti degli anziani, che non riuscendo a districarsi tra carte e documenti, subiscono una sorta di discriminazione ed emarginazione. E’ arrivato il tempo che l’ASL faccia chiarezza!Intanto, continuano a pervenire segnalazioni di liste chiuse ovvero di rinvii continui da parte del CUP che costringono il cittadino a recarsi alla struttura più volte in attesa di una prenotazione di esami fondamentali con riguardo alle patologie possedute.Ma tutto questo – termina Peluso - nei dati forniti dalla ASL di Taranto attraverso il Sistema Sanitario regionale non c’è traccia.