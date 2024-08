Come illuminare correttamente la postazione PC

Da quando è più diffuso lo smart working, sono sempre più numerose le postazioni casalinghe dedicate ai PC, dei veri e propri home office che permettono di lavorare nel massimo del comfort. Oltre ai vari strumenti che occorrono, dal monitor al computer, dalla stampante alla sedia ergonomica, all'interno dell'ambiente di lavoro deve esserci un'illuminazione adeguata, fattore che migliora l'efficienza e la concentrazione, abbassando il rischio di affaticare gli occhi. Ecco come illuminare in modo adeguato una postazione PC, per garantire una perfetta visibilità ai professionisti così come a chi ama giocare con i videogame come Fortnite o con le specialità del casino

La luce naturale

Il primo step consiste nello sfruttare al massimo la luce naturale. Per evitare che il sole possa abbagliare, un buon sistema consiste nel posizionare la scrivania parallelamente rispetto alle fonti di luce naturali, ovvero porte e finestre. La diffusione della luce naturale varia a seconda delle stagioni e degli orari: dotarsi di una buona tenda rappresenta una soluzione efficace per diminuire o aumentare l'intensità della luce nella stanza.

Illuminare l'ambiente

Per l'illuminazione della camera è preferibile evitare strumenti come i faretti, la cui luce si potrebbe rivelare fastidiosa con il trascorrere delle ore. Tra i sistemi di illuminazione più apprezzati vi sono le lampade da terra, le quali hanno il vantaggio di poter essere spostate quando si desidera, potendo correggere con facilità eventuali errori. Molto proficui anche i classici lampadari a sospensione, la cui illuminazione perpendicolare non crea sovrapposizioni tra i vari elementi.

Illuminare la scrivania

Si tratta della zona principale di uno studio casalingo, di conseguenza la visibilità deve essere perfetta. Occorro illuminare, infatti, tutto ciò che si trova a vista nella scrivania, compresi mouse e tastiera, facendo attenzione a non proiettare la luce verso lo schermo. Un elemento immancabile è la lampada da scrivania. In commercio sono disponibili modelli di varie forme, dimensioni e colorazioni. Le lampade da scrivania si impongono come un oggetto davvero essenziale in un home office, specie quelle direzionabili a proprio piacimento.

Temperatura del colore

La temperatura è un altro aspetto da tenere in grande considerazione per illuminare una postazione PC. La gamma della temperatura varia dai 2700 agli 8000 K, in cui il valore più basso rappresenta la luce calda e quello più alto rappresenta la luce fredda. Considerando che la luce solare è indubbiamente la più idonea per illuminare qualunque ambiente, è possibile cercare di emularla scegliendo delle lampade dalla temperatura di 4000 K.

Le luci ornamentali