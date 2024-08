Concerto di Andrea Sabatino e Vince Abbracciante chiude l'Hypogeum Jazz Festival a Presicce

PRESICCE - Giovedì 22 agosto alle ore 21, presso i suggestivi Giardini Pensili di Presicce in Piazza Villani, si terrà la tappa conclusiva dell'Hypogeum Jazz Festival. La serata vedrà protagonista il duo composto da Andrea Sabatino e Vince Abbracciante, che presenterà il loro progetto discografico “Melodico” (Dodicilune Records 2023).

In "Melodico", il jazz creativo e moderno del trombettista salentino Andrea Sabatino si fonde con l'eleganza classica del fisarmonicista Vince Abbracciante, offrendo una rilettura di otto brani iconici della musica italiana. Tra le tracce rivisitate spiccano “Cos’hai trovato in lui” di Bruno Martino, due successi di Mina come “Noi due” e “Brava”, “La strada” di Nino Rota, e altri celebri pezzi di autori come Luigi Tenco, Jimmy Fontana e Gorni Kramer.

L'evento non sarà solo un viaggio musicale, ma offrirà anche un'esperienza enogastronomica: durante la serata, il pubblico potrà degustare specialità locali offerte da aziende del territorio.

L'Hypogeum Jazz Festival è organizzato da Area Jazz e dall’Associazione Amici della Musica “Marco Frivoli”, in collaborazione con Officine Musicali e con il patrocinio del Comune di Presicce-Acquarica. La direzione artistica è curata da Fulvio Palese.

Info e prenotazioni: 334 688 3343

[Hypogeum Jazz Festival su Facebook](https://www.facebook.com/hypogeumjazz)