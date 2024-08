Pompei, Madonna regala 250mila euro per il progetto ''Sogno di Volare''

Nella visita privata agli scavi di Pompei, la popstar Madonna (arrivata in Italia per festeggiare il suo compleanno) ha incontrato un gruppo di adolescenti che partecipano al progetto "Sogno di volare", promosso dal parco archeologico con l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale nella vita culturale del sito Unesco. Attraverso la sua fondazione 'Ray Of Light', la popstar italo americana, ha deciso di finanziare, per tutto l'anno 2024/25, il progetto teatrale.

I ragazzi hanno dato una piccola prova del loro lavoro all'uscita dalla casa del Menandro, visitata insieme al direttore del sito, Gabriel Zuchtriegel.