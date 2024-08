Conserva: 'Fitto orgoglio del Mezzogiorno, della Puglia e del Centrodestra'

BARI - “In uno dei giorni più importante per la carriera politica del ministro Raffaele Fitto, la Lega non poteva far venire meno le proprie felicitazioni ed il proprio sostegno alla volontà espressa dal governo italiano di candidarlo all’incarico di commissario europeo. Siamo felici e orgogliosi se un uomo del sud e un pugliese andrà a ricoprire un incarico di così grande responsabilità per l’intero vecchio continente”. Giacomo Conserva, capogruppo in Consiglio regionale esprime la soddisfazione dell’intero gruppo consiliare della Lega per la nomina del ministro salentino.“E’ il coronamento del lavoro instancabile di una vita ma è anche il frutto di un’attività svolta come Ministro sempre con l’attenzione verso il Mezzogiorno e la sua Puglia in particolare. Solo chi conosce in profondità le dinamiche di tutti i vari processi, poteva gestire al meglio la delega al Pnrr e alle Zes nel governo”. “La speranza è che – prosegue Conserva – Fitto da commissario europeo porti all’attenzione della Commissione la possibilità di una revisione del Pnrr che nel Mezzogiorno, almeno per ora, non garantisce la spesa del 40% delle risorse”. Conserva aggiunge che “la rivisitazione delle Zes, che prima erano otto ed oggi rappresentano un territorio molto ampio, porterà solo benefici per le imprese con lo snellimento dei procedimenti autorizzativi e la capacità di attrarre investimenti”. Conclude: “per il centrodestra pugliese e per la Lega questo è un giorno fausto. Auguri ministro Fitto”.