Assalto notturno all'ufficio postale di Torremaggiore: rubata la cassaforte con una ruspa

TORREMAGGIORE - Nella notte, intorno alle 3.30, l'ufficio postale di Torremaggiore, in provincia di Foggia, è stato teatro di un furto violento. Un gruppo di malviventi ha utilizzato una ruspa per sfondare l'ingresso della struttura situata in via Costituente, asportando la cassaforte. I danni all’edificio sono ingenti, mentre il valore del bottino è ancora da quantificare. I carabinieri hanno avviato le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’assalto.

Questo episodio segue un furto simile avvenuto lo scorso febbraio a San Marco in Lamis, dove un altro ufficio postale fu colpito con modalità identiche, lasciando la struttura inagibile.

Il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, ha espresso sconcerto per quanto accaduto: “La scorsa notte un gruppo di malviventi ha preso d’assalto gli uffici postali della città con un atto di violenza inaudita. I malfattori, con l’ausilio di un escavatore, hanno demolito una parte dello stabile per trafugare la cassaforte. La nostra comunità è profondamente scossa da questo ignobile atto criminale perpetrato con mezzi estremi da criminali senza scrupoli pur di raggiungere il loro obiettivo."

Il sindaco ha inoltre manifestato fiducia nel lavoro delle Forze dell'Ordine e auspicato un rapido ripristino della funzionalità dell'ufficio postale, sottolineando l'importanza dei servizi essenziali per la comunità.