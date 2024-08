Conto alla rovescia per Partenope Suite: un debutto imperdibile per un Ferragosto indimenticabile a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani

Un progetto di grande valore artistico

M° Antonio Palazzo, pianista, arrangiatore e direttore d'orchestra, ha una formazione accademica di prestigio e un percorso artistico che spazia dallo studio dell’organo e della composizione organistica alla musica jazz e alla direzione d'orchestra. Oggi, insegna Composizione e Arrangiamento pop-rock nei conservatori di Pescara, Messina e Cosenza, condividendo la sua vasta conoscenza e ispirando nuove generazioni di musicisti.

«Sarà una serata di celebrazione della grande tradizione della melodia italiana per eccellenza: la canzone napoletana» - sottolinea il M° Palazzo. L'ensemble sarà composto da Gianni Iorio al bandoneón, Gianluca Aceto al basso, Pasquale Angelini alla batteria, Michele Ciavarella alle percussioni e la voce di Badrya Razem, una delle interpreti più promettenti del panorama musicale contemporaneo. Questo progetto promette di condurre il pubblico in un viaggio emozionale senza precedenti.

Un repertorio variegato

Il repertorio dell’evento spazierà dai brani storici della canzone partenopea come “Nun è peccato”, “Era de Maggio”, “Dicitencello vuje”, “Nuttata e Sentimento” e “Tu si 'na cosa grande”, fino a icone come “Tu vuo’ fa l’americano” e brani contemporanei come “A me piace 'o blues", “Yes I know my way” e “Caruso”. L’esecuzione omaggerà i grandi classici della canzone napoletana, celebrando una tradizione che ha saputo valicare i confini nazionali e le epoche.

La canzone napoletana: un patrimonio culturale

La canzone napoletana, con la sua anima popolare e la sua storia che attraversa secoli di evoluzione culturale, rappresenta il nostro primo vero genere “pop”. Originata nell'Ottocento e influenzata dal jazz americano durante la Seconda Guerra Mondiale, Napoli ha saputo reinterpretare e innovare, creando nuove declinazioni musicali. Da Renato Carosone in poi, la città ha dimostrato una straordinaria attitudine all’ibridazione musicale.

Un'occasione imperdibile

Il concerto, in programma per il 15 agosto a Palazzo delle Arti Beltrani (porta ore 20:30 - inizio ore 21:00), si preannuncia come un evento emozionante dove passato e presente si fondono in un abbraccio ideale, dando nuova vita alla tradizione con nuovi arrangiamenti. Un’occasione imperdibile per gli appassionati e gli intenditori, ma anche per chi voglia celebrare il Ferragosto con la musica napoletana d’autore, simbolo di italianità nel mondo.

Biglietti e Informazioni

I biglietti sono disponibili online su Vivaticket. Poltronissima (posto riservato da scegliere su pianta) a 25,00 euro; Posto unico (non numerato) a 20,00 euro. È possibile acquistare i biglietti anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, aperto tutti i giorni dalle 16:00 alle 20:00, in via Beltrani 51 a Trani (BT). Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.it.

La programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani gode della media partner di Radio Selene ed è stata realizzata dall’Associazione delle Arti con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, l’intervento della Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese.