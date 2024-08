BARI – Nuovo personale medico in arrivo nei pronto soccorso degli ospedali ASL. Sono diciassette i dirigenti medici che saranno assunti dalla azienda sanitaria per rafforzare, nel più breve tempo possibile, gli organici in servizio nei sette presidi ospedalieri di Bari (San Paolo e Di Venere), Corato, Putignano, Molfetta, Altamura e Monopoli. Al numero degli assunti previsti, potrebbero aggiungersi ulteriori unità, in caso di necessità.“Siamo soddisfatti di aver prodotto la graduatoria in tempi così brevi – ha commentato il direttore generale facente funzioni della ASL, Luigi Fruscio- questo nuovo innesto contribuisce a fronteggiare le storiche carenze di personale frequenti nella Medicina della Emergenza Urgenza e a migliorare la qualità della assistenza”.Le procedure concorsuali sono state espletate e si sono concluse lo scorso 31 luglio a cura dell’Area del personale e della unità operativa Assunzioni e Concorsi. La commissione esaminatrice ha approvato due graduatorie distinte: una include i dirigenti medici già specializzati nella disciplina Emergenza urgenza o in disciplina affine e medici laureati, l’altra comprende i medici in formazione specialistica iscritti a partire dal secondo anno del relativo corso di specializzazione.“Entro fine mese - ha spiegato Guido Quaranta, direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza - i medici saranno convocati per la firma dei contratti e, in base alle esperienze di ciascun candidato e alle disponibilità, saranno assegnati nelle varie sedi distribuite sul territorio di competenza della ASL”.