Conversano, al via ''Le Notti della Contea''

È partito il conto alla rovescia per la 9^ edizione de Le Notti della Contea, l’evento storico e rievocativo organizzato a Conversano dall’associazione SensAzioni del Sud e dal Gruppo Storico Città di Conversano, in collaborazione con il Comune di Conversano e tante realtà associative e culturali del territorio e provenienti da tutta Italia.

Si parte già domani, giovedì 2 agosto alle ore 17.30 nell’anfiteatro Belvedere con “La contesa delle contrade”, novità di questa edizione. Giochi e sfide fra gli antichi casali di Conversano (Sassano, Lavarra, Agnano, Monterone, Castiglione e Castrum) in cui circa 40 bambini fra i 6 e gli 11 anni si affronteranno nei giochi medievali, dalla corsa nel sacco al tiro alla fune, e in giochi d’intelligenza propri del periodo storico. La premiazione dei vincitori avverrà alle ore 21.00 all’ombra della Torre Poligonale del Castello e alle ore 22.00 gran finale in piazza Castello con lo spettacolo di falconeria a cura dei Falconieri della Gracia. Per tutta la serata, dalle ore 19.00, anche tanto altro: la Taverna medievale con i banchi del cambio moneta dall’euro al Ducato Apuliense; l’antico mercato medievale con banchi storici di carta a mano, del pittore, del liutaio, del fabbro, del candelaio e dell’iconografo, ma anche lo speziale e molti altri ancora; l’Accampamento del XV secolo; Giostre e giochi medievali; Schola medica; mercato artigianale.

Sabato 3 agosto accanto ai banchi medievali e agli accampamenti, dalle ore 21.00 anche le numerose scene rievocative sulla storia di Conversano, e domenica il gran finale con il Gran Corteo Storico con 300 rievocatori storici guidato dagli attori Fabio Troiano nelle vesti del Conte Giangirolano II Acquaviva d’Aragona ed Eleonora Pedron ad interpretare la contessa Isabella Filomarino. Con loro protagonista anche uno straordinario Giullar Cortese, Gianluca Foresi.

Confermata, inoltre, la presenza in parata dell’Assessora alla cultura della Regione Puglia, Viviana Matrangola, rigorosamente in abiti d’epoca accanto al Sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio e all’Assessore alla cultura del Comune, Katia Sportelli.

Confermato alla Direzione Artistica dell’evento, Gabriele Corianò.

Le Notti della Contea è patrocinato dal Comune di Conversano, dall’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, dal CERS e dal CIANS.