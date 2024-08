Rutigliano, presentato il cartellone degli appuntamenti estivi

Oltre cinquanta gli appuntamenti in programma sino ad inizio ottobre.





RUTIGLIANO (BA) - E’ stato svelato ufficialmente oggi il cartellone dell’estate 2024 a Rutigliano, pronta a partire, con lieve ritardo, a causa delle vicissitudini amministrative legate alle elezioni dello scorso giugno e al successivo insediamento della nuova Giunta Comunale. Nelle scorse settimane, però, l’Amministrazione Comunale, e in particolar modo l’Assessorato alla Cultura, ha lavorato intensamente per redigere un programma variegato in grado di soddisfare le esigenze di tutte le fasce d’età e, in generale, di intrattenere, nelle sere d’estate che ci attendono, cittadinanza e visitatori.





Lavoro intenso che ha prodotto – come risultato finale - un cartellone estivo con oltre cinquanta appuntamenti in programma, a partire da domani, 1 agosto, e sino ad inizio ottobre, allorquando è previsto lo svolgimento della Sagra dell’Uva. Proprio dall’elemento tradizionale parte l’agenda estiva, per poi puntare alla giusta dosa di innovazione con le diverse rassegne in programma.





Detto dell’evento conclusivo del calendario di «Finestre A Sud Est 2024» - che celebra l’uva, motore trainante dell’economia cittadina -, immancabili gli appuntamenti con la Sagra del Cavatello (4 agosto), la Fiera di San Lorenzo (9 agosto) e gli Altarini di Ferragosto (14, 15 e 16 agosto). Dai grandi classici dell’estate a Rutigliano alle rassegne che, negli ultimi anni, stanno animando il borgo antico e i luoghi della cultura cittadini: spazio alla stagione teatrale estiva – realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese – con Luca Ward, Peppe Servillo ed Emilio Solfrizzi, alla rassegna letteraria «Borgo di Libri e Canzoni» con Fabio Canino, Luciano Canfora e Sigfrido Ranucci, ai festival «Minerva» - che porterà in concerto, nella cittadina barese, Raphael Gualazzi – e «Borgo Fermentato».





Si parte, come detto in precedenza, domani con il primo dei sei appuntamenti di «Cinema sotto le stelle 2024» («L’ultima notte di amore» di P. Favino, a onor di cronaca). Tra le rassegne cinematografiche, in programma anche il Cinema Muto, nel chiostro di Palazzo San Domenico, con Piero Rotolo ed Erica Mou. Non mancherà, infine, l’intrattenimento per i più piccoli: presenti in calendario, tra gli altri, la Notte Bianca dei Bambini (5 settembre), un evento dedicato ai 100 anni di storia di Walt Disney (9 settembre) e Animarte (22 agosto), serata dedicata ai giochi in legno.





«Domani parte, finalmente, l’estate a Rutigliano. Siamo consapevoli del ritardo verificatosi rispetto alla partenza degli ultimi anni ma il tutto è dovuto all’insediamento dell’Amministrazione Comunale avvenuto solo qualche settimana fa. Nonostante questo, ci siamo rimboccati da subito le maniche e operando in sinergia con le tante realtà attive sul territorio e gli uffici comunali, che ringrazio per il prezioso lavoro svolto, abbiamo realizzato un programma ad ampio respiro che, tra tradizione e innovazione, punta a soddisfare le esigenze di tutte le fasce d’età, in particolar modo dei più piccoli. Sono oltre cinquanta, a tal proposito, gli eventi in programma sino al primo weekend di ottobre, con tante novità e diversi ospiti attesi in città. Non vediamo l’ora di trascorrere con voi le bellissime sere d’estate che ci attendono. Vi aspettiamo a Rutigliano!» ha dichiarato Giuseppe Valenzano, Sindaco di Rutigliano.





«Il calendario estivo degli eventi è il frutto di un lavoro intenso che abbiamo realizzato in sole due settimane dal nostro insediamento. Nonostante il tempo ristretto, ci siamo messi subito all'opera, coinvolgendo le associazioni, gli artisti, i creativi della nostra città e non solo, per offrire un programma ricco di appuntamenti di musica, arte, libri, cinema e teatro. Molti angoli della città saranno animati, dal borgo alle periferie, con iniziative pensate per tutti: dai più piccoli, con attività coinvolgenti e divertenti, alle famiglie, che troveranno momenti di condivisione, fino ai giovani, che avranno l'opportunità di divertirsi e assaporare la città. L'invito che voglio farci è quello di vivere insieme questa estate straordinaria, un’occasione per rafforzare il legame che ci unisce come comunità!» ha dichiarato invece Milena Palumbo, Assessore alla Cultura del comune di Rutigliano.