Cutrofiano, al via domani la 52esima Mostra della Ceramica Artigianale: 11 serate d’arte, cultura, tradizione, musica e gastronomia

CUTROFIANO (LE) - A Cutrofiano parte domani, giovedì 8 agosto, la 52esima Mostra della Ceramica Artigianale, vera e propria festa diffusa dell’arte figula nel Salento, organizzata dal Comune di Cutrofiano in collaborazione con "IDEI - curatori del bello". Fino al 18 agosto, undici serate d’arte, cultura, tradizione, musica e gastronomia nel cuore della "Città della Ceramica" salentina. - A Cutrofiano parte domani, giovedì 8 agosto, la 52esima Mostra della Ceramica Artigianale, vera e propria festa diffusa dell’arte figula nel Salento, organizzata dal Comune di Cutrofiano in collaborazione con "IDEI - curatori del bello". Fino al 18 agosto, undici serate d’arte, cultura, tradizione, musica e gastronomia nel cuore della "Città della Ceramica" salentina.





L’inaugurazione alle 19.30, alla presenza dell’On. Antonio Decaro, con la partecipazione della Banda di Taviano e Gruppo Sbandieratori di Carovigno Battitori 'Nzegna, in Piazza Municipio. Alle 21 poi in Piazza Cavallotti "Una serata a Cinecittà – Omaggio al cinema italiano", concerto a cura del Concerto Bandistico Città di Taviano (direttore e concertatore M° Daniele de Pascali).





La Mostra della Ceramica Artigianale di Cutrofiano è un appuntamento tradizionalmente dedicato alla promozione e valorizzazione dell’arte della lavorazione della ceramica di cui il piccolo centro salentino è uno dei simboli in Italia, per l’intensa attività artigianale di qualità di produzione di oggetti vari. Lo stesso nome "Cutrofiano" ci dà testimonianza del legame con le lavorazioni in terracotta: kutra in greco vuol dire, appunto, vaso.





Durante la 52esima edizione, tutte le sere dalle ore 19 a mezzanotte il centro storico cutrofianese vivrà di eventi, mostre, laboratori e concerti, ospitati non solo nelle piazze ma anche in luoghi preziosi in apertura straordinaria durante i giorni dell’evento, come le Scuderie Palazzo Ducale e Museo della Ceramica e Biblioteca, dove si terranno mostre e una serie di attività.





Tutte le sere si cena in piazza Cavallotti con stand tradizionali di prodotti tipici locali, poi musica, spettacolo, intrattenimento, con ospiti ed artisti sempre differenti (Kalinka 9 agosto, Kumpaloka 10 agosto, Shocchezze 11, Siaka 12, Sbandabertè 13, Il Party Salentino insieme a Papa Leu e Puccione 14 agosto, Ionica Popolare 15 agosto, Festa di San Rocco “Le Orme” 16 agosto, Mani Quartet 17 agosto, sempre alle ore 21). Chiusura, domenica 18 agosto, con una delle tappe del Festival La Notte della Taranta, in piazza Municipio.





Mostre e attività al Museo della Ceramica e Biblioteca





Il museo della Ceramica e Biblioteca di Cutrofiano accoglie per tutti i giorni dell’evento un ricco programma di eventi tematici, tra cui l’inaugurazione di tre mostre: "La Santa Tavola - Cibi rituali pugliesi in mostra", "Ceramiche sonore. I fischietti del museo tra fotografia contemporanea e donazioni" e "Pottery of Puglia. La ceramica pugliese è POP!". Gratuite e aperte a tutti, dall’8 al 18 agosto, dalle 18 alle 23.

Giovedì 8 agosto, alle 19, l’inaugurazione della mostra "La Santa Tavola - Cibi rituali pugliesi in mostra" a cura di Salento Km0. Un inedito viaggio nella tradizione gastronomica pugliese attraverso riproduzioni di cibi rituali realizzate dal maestro ceramista Agostino Branca. Per l’occasione, l’apertura sarà accompagnata da una speciale visita guidata condotta dalla curatrice Francesca Casaluci, antropologa culturale e fondatrice di "Salento Km0", progetto di promozione della filiera corta e di tutela dell’agro-biodiversità (prenotazione consigliata al +393278773894 o a museobibliotecacutrofiano@gmail.com ). La visita guidata, si riproporrà alla chiusura della mostra, sabato 17 agosto, alle 19 (prenotazione consigliata al +393278773894 o a museobibliotecacutrofiano@gmail.com ).

Sabato 10 agosto, alle 19, la rassegna mensile del museo "Sguardi esperti" sarà l’occasione per approfondire la conoscenza della mostra "Ceramiche sonore. I fischietti del museo tra fotografia contemporanea e donazioni". Il Direttore scientifico, Marco Leo Imperiale, ci condurrà alla scoperta della nuova collezione accolta dal museo, composta da circa duecento fischietti tradizionali, principalmente di fattura pugliese e lucana. La mostra si arricchisce inoltre, di due brevi video che raccontano il lavoro fotografico svolto da Mario Cresci, proprio su alcuni fischietti di Cutrofiano, per il suo progetto "Homo Ludens", in mostra presso il Castello Carlo V e Linea a Lecce (prenotazione consigliata al +393278773894 o a museobibliotecacutrofiano@gmail.com ). A seguire, durante la serata del 10 agosto, si svolgerà la I edizione del Premio Comunità della Ceramica. Una manifestazione che nasce con l’intento di riconoscere, valorizzare e promuovere le buone pratiche compiute da individui, famiglie e portatori di interessi all’interno del Museo della Ceramica e Biblioteca.

Il programma delle attività continua martedì 13 agosto, alle 19, con una visita guidata del Museo della Ceramica e con la presentazione della mini guida del museo e dell’ultima edizione dei quaderni della ceramica, entrambi risultati del progetto "Il museo accessibile della ceramica" (prenotazione consigliata al +39 3278773894 o a museobibliotecacutrofiano@gmail.com ). Questi prodotti si aggiungono a tutti i dispositivi già installati gli scorsi mesi utili ad aumentare l’accessibilità e l’interazione con la collezione museale, come i pannelli in braille, la video guida in LIS, la tavoletta tattile e sonora, il tavolo interattivo che racconta la varietà di forme e di destinazioni d’uso. Per una maggiore interazione con gli oggetti, alcuni di essi sono oggi fruibili mediante schermo in leap motion, mentre un'applicazione di realtà virtuale immerge bambini e famiglie in una bottega artigiana. Tutti dispositivi tecnologici che sono i protagonisti di "Esplorazioni digitali", la visita tecnologica che il museo propone tutti i giovedì del mese e che, per agosto, comprende anche giovedì 15, dalle 18 alle 23 (prenotazione consigliata al +39 3278773894 o a museobibliotecacutrofiano@gmail.com ).

La Mostra della Ceramica Artigianale è organizzata dal Comune di Cutrofiano in collaborazione con "IDEI - curatori del bello", con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Puglia Promozione, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, Associazione Borghi Autentici d’Italia, Confcommercio Lecce, Confartigianato Lecce, Camera di Commercio di Lecce, Associazione Italiana Città della Ceramica, Pottery of Puglia, Museo della Ceramica Cutrofiano.