BARI - Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale e occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati.Pertanto, dalle ore 08:00 del giorno 08/08/2024 e per le successive 12 ore è prevista un'allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su Puglia centrale bradanica e bacini del Lato e del Lenne.Si consiglia ai residenti nelle aree interessate di rimanere informati e prendere le necessarie precauzioni.