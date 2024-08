Dalla Puglia alla Francia, il successo delle pucce del mastro fornaio Giuseppe Difonzo

La puccia conquista la Francia grazie al mastro fornaio e pizzaiolo pugliese doc. Com’è noto, la puccia non è un semplice prodotto, ma un simbolo indiscusso della panificazione pugliese, dalla lunga e consolidata tradizione. Così con la sua esperienza, tecnica e competenza, Difonzo è riuscito ad esportare in Francia tanto il gusto autentico, quanto la cultura legata alla panificazione pugliese. Aveva 15 anni Giuseppe quando ha iniziato a lavorare in un forno a Palagianello, dove ha avuto modo di apprendere la cosiddetta ‘arte bianca’ pugliese. È dache Difonzo comincia il suo viaggio formativo e professionale che lo porterà a Milano, poi nuovamente in Puglia e per finire in, dove con sacrifici e caparbietà ha consolidato successo e soddisfazioni:afferma Difonzo.