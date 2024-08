È scoppiata l’Oasis mania, ma in Puglia si chiede il ritorno degli Oesais: la risposta comica ai Gallagher

BARI - Dopo l’annuncio della tanto attesa serie di concerti degli Oasis nel Regno Unito e in Irlanda, la febbre per la celebre rock band di Manchester ha contagiato anche l'Italia. Tuttavia, in Puglia è scoppiato un fenomeno parallelo: il richiamo nostalgico agli, la parodia molfettese degli Oasis creata dai comici Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo.

Da Toti e Tata agli Oesais: la parodia cult

Gli Oesais sono nati alla fine degli anni ‘80 dall'ironia di Toti e Tata, duo comico formato da Solfrizzi e Stornaiolo. Armati di parrucche bionde, giacche antivento e occhiali da sole, i due attori hanno dato vita a una parodia esilarante dei fratelli Gallagher, diventando un vero e proprio fenomeno culturale nel sud Italia, in particolare in Puglia e Basilicata.

Con canzoni memorabili come "127 Abarth" e "Turaist Inglais", gli Oesais hanno preso di mira gli stereotipi della cultura britannica, mischiando la musica pop-rock con il dialetto pugliese, creando brani che ancora oggi fanno ridere le nuove generazioni grazie alla viralità su YouTube.

Il tam-tam sui social: “Oesais are for men”

La notizia del ritorno degli Oasis ha innescato un'onda di post sui social media, dove tantissimi fan hanno chiesto a gran voce il ritorno sulle scene degli Oesais. Una delle immagini più condivise ritrae i due Gallagher accanto a Solfrizzi e Stornaiolo, con la frase: "Oasis are for boys, Oesais are for men".

In seguito a questa esplosione social, Antonio Stornaiolo non ha potuto fare a meno di commentare, rivolgendosi direttamente ai fan che invocano una reunion del duo comico: “Vox populi, vox dei”. Chissà, quindi, se oltre agli Oasis, il pubblico avrà la fortuna di rivedere anche gli Oesais sul palco!