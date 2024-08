Esposizione a Bari: ambulanza ucraina mitragliata per sensibilizzare sui crimini di guerra

– Dal 5 al 7 agosto, nei pressi dell’ingresso principale del Parco 2 Giugno, il Coordinamento Unitario della comunità ucraina a Bari esporrà un’ambulanza ucraina crivellata dai proiettili nella regione di Kharkiv, colpita dagli invasori russi durante il conflitto in corso.

L'Iniziativa "Ukraine is Calling"

La comunità ucraina di Bari ha aderito al progetto "Ukraine is Calling", promosso dall'associazione ucraina del Lussemburgo "LUkraine" (https://ukrainians.lu/). L'associazione ha messo a disposizione l'ambulanza per diverse associazioni ucraine in Europa con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini europei sui crimini di guerra commessi dall'esercito russo in Ucraina e raccogliere fondi destinati all'acquisto di 112 ambulanze e camion dei pompieri per le zone più vicine al fronte (https://www.standforukraine.it/2024/04/27/ambulanza-mitragliata-ucraina-dove-vederla-in-italia/).

Patrocinio del Comune di Bari

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari, vedrà l’esposizione dell’ambulanza tutti i giorni dalle 16:00 alle 22:00 dal 5 al 7 agosto. Il supporto del Comune è stato fondamentale per la realizzazione di questo evento, che punta a coinvolgere e informare la cittadinanza sui tragici eventi in Ucraina.

Eventi collaterali

In concomitanza con l'esposizione, sarà organizzato un mercatino di artigianato ucraino che si terrà tutti i giorni. Il mercatino offrirà ai visitatori l'opportunità di scoprire e acquistare prodotti tipici dell'artigianato ucraino, contribuendo al tempo stesso a sostenere la causa.

Evento speciale il 7 Agosto

Alle ore 19:00 di mercoledì 7 agosto, si terrà un evento speciale in cui verranno presentate testimonianze e iniziative di solidarietà. Questo momento sarà un’occasione per riflettere sulla situazione in Ucraina e sulle necessità umanitarie derivanti dal conflitto.