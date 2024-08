Lotto: a Conversano centrata una quaterna da oltre 55.000 euro. Festeggiano anche San Giorgio Ionico e San Pietro Vernotico

ROMA - La Puglia è stata tra le grandi protagoniste delle estrazioni del weekend del Lotto e 10eLotto grazie a diverse importanti vincite.A Conversano, in provincia di Bari, è stata centrata una quaterna da 55.589 euro grazie all'Opzione Oro a fronte di una giocata di 8 euro. A San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto, è stato realizzato un terno su Tutte le Ruote da 9.750 euro. E' quanto riporta l'agenzia di stampa 'Agimeg'.La fortuna ha baciato la Puglia anche al 10eLotto. A San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, è stato centrato un '6' da 6mila euro nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. ac/AGIMEG