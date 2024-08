'Le storie dello scirocco': a Santa Cesarea Terme la presentazione del libro di Paolo Vincenti

SANTA CESAREA TERME - Proseguono le presentazioni di libri presso la Terrazza dell’Albergo Palazzo, appuntamenti fissi per tutto il mese di agosto e settembre che il Comune di Santa Cesarea Terme ha deciso di promuovere assieme alle Terme di Santa Cesarea e all’Associazione culturale AION per fornire uno sguardo anche culturale all’interno del calendario eventi della stagione estiva.Martedì 6 agosto, alle ore 22.00, Paolo Vincenti, a dialogo con il prof. Giuseppe Orsi, presenta il suo libro “Le storie dello scirocco”, edito da Besa, accompagnato dall’intervento estetico di Antonio Chiarello e dalle incursioni musicali di Michele Bovino. Previsti saluti istituzionali.Attraverso una chiara e approfondita analisi, Paolo Vincenti illustra tutti i diversi tipi di suggestione, i tempi e i modi in cui questi, influenzano il comportamento. La possibilità di vivere una vita che va al di là dell'ipocrisia quotidiana, dell'autoinganno, induce il lettore alla riflessione profonda, legata alla speranza, forse remota e utopica, di un mondo migliore.In un paese immaginario e sonnolento del Sud Italia, si muovono vari personaggi, ciascuno affamato di avventure, in un contesto piatto e privo di slanci vitali. Il romanzo è popolato da figure bizzarre, macchiettistiche, talora surreali, come Lorenzo, sedicente scrittore, più allettato dai piaceri carnali e dalle avventure facili, che coltiva un vago sogno di gloria; Fabrizia, nipote del parroco del paese, Don Aristarco, assai corrotto; e il Barone Gattamelata, nobile decaduto, vizioso e corruttibile, dotato purtuttavia di una simpatia addirittura coinvolgente. Sullo sfondo, a farla da padrone è lo scirocco tipico del clima del Sud, un elemento costante che rende ancor più subdolo, untuoso, l'ambiente; una energia negativa risucchia chiunque, e ad ognuno non è dato che ridere di se stesso, drammaticamente, goffamente, qualche volta persino gioendo.I prossimi eventi in Terrazza previsti:- Venerdì 23 agosto presentazione del libro “Reputu” di Giovanni Leuzzi;- Mercoledì 4 settembre incontro con la prosa di Domenico Muci e la poesia di Antonio Sabetta;- Venerdì 20 settembre serata con l’astrofilo Uberto Borelli;- In previsione serata dedicata a Carmelo Bene.Calendario in costante aggiornamento.