Estate mesagnese, gli appuntamenti di venerdì 23 agosto

Musica nell’atrio del Castello con gli "Spiders from Mars", nell’atrio del Comune il libro dei gemelli Magrì





MESAGNE (BR) - Incontro con gli autori, il nuovo appuntamento è per venerdì 23 agosto 2024 a Mesagne, nel chiostro del Comune dalle ore 21,30, con la presentazione del libro "EGOnomia. La crisi economica ha origine nel cuore" di Gabriele e Vittorio Magrì. L’ingresso per partecipare è gratuito. Con un gioco di parole nel titolo e un linguaggio semplice che affronta il tema, la pubblicazione offre una riflessione sull’economia odierna fondata troppo spesso sui capricci dell’Ego, fedele riflesso di un malessere interiore che coinvolge purtroppo l’umanità. Come ristabilire l’equilibrio smarrito? Riscoprendo, ad esempio, la saggezza della natura e dei bambini. "EGOnomia" non è un libro di economia né di politica ma parla di come l’economia e la politica si siano allontanate dalla Natura e quindi dall’Uomo; di come gli adulti si siano allontanati dal loro "bambino interiore" e di conseguenza dai loro figli; si sofferma su come recuperare il valore della semplicità per provare a riorganizzare un sistema malandato. Dialoga con gli autori il dottor Francesco Scalera.





Si terrà nell’atrio del Castello comunale, con inizio alle ore 20.30, il concerto degli "Spiders from Mars". Appuntamento con la musica di David Bowie: la band ripropone in chiave acustica i brani di maggior successo della rockstar britannica accompagnandoli con una selezione di aneddoti legati alla sua vita: durante lo spettacolo, grazie alla proiezione di immagini e video debitamente selezionati, si ripercorreranno le tappe più significative della carriera dell’artista con l’intento di contribuire a far conoscere ancora più a fondo lo spirito irrequieto e riservato di Bowie. Gli Spiders sono: Giuseppe Bataccia, voce e chitarra 12 corde; Silvia La Grotta, voce e violino; Diego Mangia al basso; Antonio Taurisano alla chitarra e Marco Baldari alla batteria. L’ingresso per assistere allo spettacolo è gratuito.