Bari, Ferragosto di prossimità: i servizi a sostegno delle persone fragili

La ripartizione Servizi alla persona rende noto che anche a Ferragosto, come in tutte le giornate festive nel corso dell’estate, i servizi in favore delle persone più vulnerabili saranno assicurati dall’assessorato al Welfare in collaborazione con la rete territoriale, come di seguito specificato.

· Centro Anziani GEA





Nell’ambito del programma di attività “Un’estate con i nonni”, il 14 agosto negli spazi del Centro anziani di via Dante 104, a partire dalle ore 16.30, si terrà la “Festa di Ferragosto”; la stessa iniziativa sarà replicata venerdì 16 agosto nella sede decentrata del Centro anziani in viale della Repubblica 71/O, sempre a partire dalle ore 16.30.





· Centro Polifunzionale per il contrasto alla Povertà estrema “Area 51”

Nei giorni 14-15-16 agosto gli orari di apertura del centro non subiranno variazioni e saranno garantiti tutti i servizi di bassa soglia e l’attività dei seguenti sportelli:





· 14-15-16 agosto: “Sportello povertà” dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00





· 14 agosto: “Sportello di contrasto alle dipendenze” dalle ore 10.00 alle 12.00, su appuntamento





· 16 agosto: “Sportello di accompagnamento alle misure di sostegno al reddito” dalle ore 10.00 alle 12.00, su prenotazione





· 16 agosto: “Sportello di orientamento legale” dalle ore 16.00 alle 18.00









Nelle stesse giornate (14-15-16 agosto) sarà garantita la distribuzione dei pasti: la prenotazione dei ticket per il pranzo avverrà dalle ore 9 alle 10.30, e la distribuzione dalle 13 alle 14.30; la prenotazione dei ticket per la cena avverrà dalle ore 13 alle 15.30 e la distribuzione dalle 19 alle 20.





Di seguito i menu dei tre giorni:

Mercoledì 14 agosto





Pranzo

primo: pasta al sugo; secondo: polpette di bovino al sugo con pane; frutta e acqua





Cena

primo: pasta al pesto; secondo: fesa di tacchino e insalata di fagiolini con pane; frutta e acqua

Giovedì 15 agosto





Pranzo

antipasto: panzerottini, olive, fesa di tacchino e formaggio; primo: cavatelli mare e monti; secondo: salsiccia e patatine; frutta e acqua





Cena





primo: pasta melanzane e tonno; secondo: fish burger e insalata con pane; frutta e acqua









Venerdì 16 agosto





Pranzo





primo: pasta con crema di rucola e ricotta; secondo: insalata di pollo con pane; frutta e acqua





Cena





primo: pasta alla crudaiola; secondo: veggie burger e insalata con pane; frutta e acqua









Area 51, inoltre, organizzerà momenti dedicati alla socialità nelle giornate del 14 agosto, con il Cineforum (dalle ore 15.30 alle 17.30), e del 15 agosto con il Party di Ferragosto (dalle ore 16.00 alle 18.00)









In questa settimana saranno attive tutte le Case di comunità - strada Marzano, Villa Ata, strada Scanzano, Albalonga, Feel at home (a Gravina), fondazione Santi Medici (Bitonto), Albatros (Turi), Artemis (Molfetta), IFA (Triggiano) - e garantiti gli inserimenti in emergenza presso Centro di accoglienza notturna Andromeda, Alloggio sociale Sole/luna, Chill house in emergenza sociale, Centro di accoglienza notturna Don Vito Diana (Caritas), Casa Ain Karem per sole donne (Caritas).









Nei giorni 14, 15 e 16 agosto, a cura dell’associazione In.Con.Tra in piazza Balenzano, dalle ore 9.30 alle 11.30 sarà aperto il Caffè letterario che offrirà la prima colazione (cornetti, caffè, succhi di frutta, acqua, integratori - sali minerali e focaccia).





In piazza Balenzano sarà aperto anche il Centro di ascolto, sempre dalle ore 9.30 alle 11.30.





Attraverso il foodtruck, inoltre, l’associazione In.Con.Tra offrirà alle persone fragili il pranzo, dalle ore 12 alle 14, nei giorni 14, 15 e 16 agosto, nella stazione centrale e in piazza Balenzano.









Unità di Strada “Care for People”





Oltre alle consuete attività dedicate all’area povertà secondo la programmazione stabilita, nelle giornate del 14 e 15 agosto l’Unità di strada “Care for People”, in rete con i servizi di prossimità della cooperativa sociale Caps, proseguirà la distribuzione di borracce termiche e cappellini con visiera nonché di integratori di sali minerali messi a disposizione dall’amministrazione comunale al fine di contribuire a fronteggiare il periodo estivo, caratterizzato da temperature particolarmente elevate.

Il 16 agosto sarà invece dedicato alle consuete attività di prevenzione e sensibilizzazione contro le dipendenze patologiche.





Caritas Diocesana

La rete delle parrocchie della Caritas assicurerà la distribuzione del pranzo giovedì 15 e sabato 17 agosto presso la mensa di San Nicola a Carbonara e la cena nelle giornate del 12,13,14 e 16 agosto presso la mensa delle Missionarie di Carità (suore di Madre Teresa) in via Capruzzi 23.

Pronto Intervento Sociale (P.I.S.)

Anche nella settimana di ferragosto sarà attivo il PIS promosso dall’assessorato al Welfare in rete con il Servizio sociale dei Municipi, la Polizia locale, le Forze dell’ordine, la Polfer, la Questura, la Prefettura, l’ASL, il Centro antiviolenza comunale. Il servizio - disponibile h 24 tutti i giorni - Numero verde 800 093470, tel. 080 8493594 -è rivolto a chiunque si trovi in condizioni di difficoltà, anziani in stato di disagio e/o abbandono, adulti e migranti in condizioni di difficoltà, donne vittime di violenza, minori in situazioni che richiedano immediato intervento sociale.

Durante le giornate più calde gli operatori del PIS distribuiranno il kit anticaldo (borracce termiche e berretti).





Centro antiviolenza del Comune di Bari

Il centro per l’accompagnamento, il sostegno psicologico e la tutela sociale e legale delle vittime di violenza fisica e psicologica è raggiungibile attraverso il numero verde 800 202330 e il numero di pronto intervento 328 8212906.





Durante la settimana di ferragosto, su appuntamento, sarà attivo lo sportello di ascolto.