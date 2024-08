Gallipoli, giovedì 8 agosto al Raffo Parco Gondar arriva 'Mai Dire Goku' il party delle sigle TV e dei cartoni animati anni 2000

- Giovedì 8 agosto al Raffo Parco Gondar di Gallipoli arriva "Mai Dire Goku" il party delle sigle TV e dei cartoni animati anni 2000. Questo non è un party per tutti, ma solo per te che quando parte a palla "Chi sei?", rispondi a squarciagola: "Goku non lo sai!!!"Se l’hai appena letta cantandola… beh: Welcome to "Mai Dire Goku".