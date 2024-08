Novaglie: 'Mezzogiorno di fuoco', musica a 40 gradi

infocell. 3498841713 info Whatsapp 3773472483

MARINA DI NOVAGLIE - Alchimista Incursioni Culturali - Città di Alessano - Radio Venere Solo Musica Italiana Da un'idea di Biagino Bleve per Alchimista Incursioni Culturali presentano il piu' atteso e stravagante evento del Capo di Leuca di musica dal vivo, ma non solo...Dopo le notti della taranta, le albe in jazz e gli aperitivi dj - live set, c'era la grande esigenza da tempo di un mezzogiorno di musica dal vivo a 40 gradi all'ombra ma con il mare che rinfresca.Così nasce Mezzogiorno di Fuoco, la più stravagante ed estemporanea jam session di musica dal vivo dell'estate, da un'idea di Biagino Bleve per Alchimista Incursioni Culturali, con il sostegno del chiosco Punta Rossa Novaglie, il patrocinio del comune di Alessano in collaborazione con Radio Venere.L'evento nasce nel 2015 con l'idea di avere un pianoforte a coda sugli scogli del mare di Novaglie e tanti musicisti che hanno il piacere di condividere sole mare e musica.Si ferma solo due anni per il maledetto covid, a Punta Rossa nella meravigliosa baia di Marina di Novaglie, comune di Alessano, un enorme e naturale anfiteatro di roccia immerso nell'acqua cristallina del mare di fine adriatico, dove la musica si propaga in maniera spettacolare nell'intera marina. Il genere di musica che si propone in questa giornata, va dalla musica classica, passando dal blues al soul, pop, rock, non manca la musica d'autore.Gli MC (Maestri di Cerimonia) saranno Roberto Esposito al Pianoforte ed Enrico Frisullo alla chitarra, due musicisti virtuosi e di livello, squadra che non si cambia, con la partecipazione degli amici di Mezzogiorno di Fuoco che si alterneranno nel live ring a partire dalle ore 12.00 : Ippolito Chiarello attore, Paolo Zappi chitarra e voce, Carlo Cafiero chitarra e voce, Margherita Mariano piano, Giorgio Errico tenore, Livio Bleve pianoforte, Coguari Vegani, Stefano Ivan Scarascia strumenti di seduzione, Alberto Piccinni zuzzìli e voce, Rosanna Blues armonica. Diretta Facebook sul Gruppo: Punta Rossa - Novaglie - Riprese e regia Donato Bleve - Fotografo di scena Antonio Longo e tanti altri artisti. Vietato mancare!Info: Mezzogiorno di Fuoco; Red Tip Music & Discanto MedianoFacebook: Punta Rossa - Novaglie; Alchimista Incursioni CulturaliInstagram: alchimistaeventi